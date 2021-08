Futbalový servis: Výkon Zvolena v derby s Pliešovcami bol sklamaním, šláger oblasti pre Látky

Výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky od III. ligy po II. triedu. Nechýba ani jedenástka kola.

23. aug 2021 o 10:26 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Martin – Kováčová 2:1 (1:0)

Góly: 23. M. Tomka, 90. J. Bučo – 72. V. Slovák, ŽK: 3 – 3. Rozhodoval: Širanec, 200 divákov

Martin: P. Kulich – M. Tomka, P. Jasenovský (85. R. Arvensis), D. Cvik, J. Bučo, M. Barčík (90. P. Palenčár), A. Líška (66. M. Garaj), R. Dinga (66. M. Repáň), C. Chovanec, M. Lanko (82. R. Šesták), T. Ďungel

Kováčová: J. Vaník – J. Slovák, M. Bariak, M. Bellay (82. K. Psársky), A. Macuľa (74. V. Skydan), P. Majerčík (46. V. Slovák), V. Mojžiš, M. Macko, R. Duda, E. Hric (58. S. Kurta), M. Turák

V Martine sa hral divácky atraktívny zápas, obe mužstvá predvádzali pekný a vyspelý futbal. Prvých 10 minút patrilo domácim, ktorí boli o čosi aktívnejší. Kováčová však hru vyrovnala a postupne mala zápas čoraz viac pod kontrolou.

Aj keď v 22. minúte prišla studená sprcha pre hostí. Po kvalitnej kombinácii domácich v krídelnom priestore defenzíva Kováčovej v poslednej chvíli odvrátila nebezpečnú loptu na roh.

Následnú štandardku Barčík zatočil do šestnástky priamo na hlavu rozbehnutého Tomka, ktorý presnou hlavičkou otvoril skóre. V závere prvého dejstva sa pripomenula aj Kováčová, keď predviedli zaujímavé riešenia finálnych akcií Turák a Duda, ale z gólu sa Prameň ešte netešil.

Kováčová bola po zmene strán lepšia, mala viac z hry, ťažila z množstva prihrávok a zaujímavých kombinácií, vytvárala si viaceré šance. Na druhý polčas poslal tréner Kvačkaj do hry Vladislava Slováka, ktorý sa mu za to odvďačil v 72. minúte, keď krásnou strelou z hranice šestnástky vyrovnal na 1:1. Desať minút pred koncom predviedol rýchlu otočku s dôrazným zakončením Mojžiš, no domácich zachránil výborným zákrokom brankár Kulich.

Už keď si všetci mysleli, že sa zápas skončí zaslúženou deľbou bodov, Turčania udreli v 90. minúte. Jeden z mála útokov domácich sa dostal až do šestnástky Prameňa, kde najskôr domáci trafili tyčku, lopta sa však odrazila k dôraznému Bučovi, ktorý bol v správnej chvíli na správnom mieste a rozhodol tak o zisku troch bodov pre Martin. Kováčová utrpela prvú prehru v tejto sezóne, no chalani podali veľmi dobrý výkon, nie je im čo vyčítať.

Moment zápasu

Podľa trénera hostí to bol prvý gól Martina, skvele zahraný roh matadora Barcíka a následná presná hlavička Tomka, ktorá posadila Martinčanov na koňa.

Postava stretnutia

Striedajúci Vladislav Slovák, ktorý sa trénerovi odvďačil krásnou strelou, ktorá znamenala vyrovnávajúci gól. Vyzdvihnúť však treba aj výkony ďalších hráčov – René Duda, Ján Slovák, Viktor Mojžiš a Matúš Bellay.

Ostatné výsledky 4. kola: Krásno – L. Hrádok 6:1, L. Štiavnica – D. Kubín 1:3, R. Sobota – Kalinovo 1:2, Čadca – Bánová 1:5, Rakytovce – Lučenec 3:2, Žarnovica – Fiľakovo 1:0, O. Veselé – Podkonice 3:1

1. Kalinovo 4 4 0 0 6:2 12

2. Bánová 4 3 1 0 13:2 10

3. Rakytovce 4 3 1 0 12:3 10

4. Dolný Kubín 4 3 0 1 16:4 9

5. Podkonice 4 3 0 1 13:6 9

6. Kováčová 4 3 0 1 7:4 9

7. Lučenec 4 3 0 1 6:4 9

8. Martin 4 2 1 1 4:6 7

9. O. Veselé 4 2 0 2 7:4 6

10. Krásno 4 2 0 2 9:7 6

11. Fiľakovo 4 1 0 3 2:4 3

12. Žarnovica 4 1 0 3 1:12 3

13. L. Štiavnica 4 0 1 3 2:7 1

14. R. Sobota 4 0 0 4 2:11 0

15. Čadca 4 0 0 4 4:14 0

16. L. Hrádok 4 0 0 4 2:16 0

IV. liga skupina Juh

Zvolen – Pliešovce 0:1 (0:0)

Góly: 90. M. Vronský, ŽK: 3 – 4. Rozhodoval: Foltán, 90 divákov

Zvolen: J. Sekula – G. Snitka, D. Mračko, S. Meňuš, A. Pavličko, A. Crvenković, J. Sudimak, Ľ. Vrana, M. Oboňa, J. Tóth (40. J. Hrnčiarik), R. Môcik (61. S. Poliak)

Pliešovce: J. Rabota – M. Vronský, J. Kouřil, J. Malatinec (84. M. Hraško), J. Homola, J. Krnáč, M. Sýkora, V. Bobor, T. Strhársky (64. A. Krčmárik), D. Vreštiak, Ľ. Jamnický

Ťahákom štvrtého kola štvrtej ligy bolo bezpochyby derby Zvolena s Pliešovcami. Domácemu trénerovi Tóthovi vypadli oproti predchádzajúcemu zápasu traja hráči zo základnej zostavy a to bolo cítiť. Bolo citeľné, že hráči, ktorí nastúpili namiesto nich, nemali také skúsenosti ani kvality. Hralo sa hore-dole na oboch stranách, nechýbali emócie v oboch táboroch, ale ani bojovnosť.

Zvolenčania chceli Pliešovce ubehať, ale to sa im nepodarilo. V prvom polčase Pliešovce pohrozili dvoma sľubnými šancami, Vreštiak, ale ani Kouřil či Malatinec sa však z gólu neradovali. Domácim sa podarilo za celý zápas vystreliť do priestorov brány Tatrana len dvakrát, no v 70. minúte bol jeden z týchto pokusov čistou gólovou šancou, keď hostia vykopávali loptu až z bránkovej čiary.