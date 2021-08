Futbalový servis: Kováčová otočila gólmi Hrica, Zvolenu neuznali gól, Hriňová konečne vyhrala

Tradičný futbalový servis s výsledkami, zostavami a komentármi od III. ligy po II. triedu.

16. aug 2021 o 10:46 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

Kováčová – Čadca 2:1 (0:1)

Góly: 78. a 83. E. Hric (1 z 11m) – 15. M. Tvrdý, ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Batiz, 350 divákov

Kováčová: J. Vaník – M. Giertl, M. Bariak, V. Skydan (46. A. Šanta), J. Slovák (73. A. Macuľa), V. Mojžiš, M. Bellay, P. Majerčík (46. S. Kurta), R. Duda, E. Hric (86. J. Hámorník), M. Turák (46. V. Slovák)

Na duel regionálnej futbalovej jednotky proti Čadci bolo zvedavých až 350 divákov. Čadca hrala v Kováčovej presne to, čo domáci predpokladali. Vzadu bojovne a dôrazne, dopredu hrali na nakopávané lopty. F

utbalisti Prameňa však začali aktívne, vytvorili si obrovské množstvo šancí, z nich bolo až 8 tutoviek, v niektorých prípadoch už stačilo loptu len doklepnúť do prázdnej brány, no domáci fanúšikovia sa z gólu neradovali. A prišiel trest.

Kováčová chybovala, prišiel jeden únik hostí, chýbal dôraz v šestnástke, lopta sa dostala až k Tvrdému, ktorý otvoril skóre zápasu – 0:1. Zvyšok prvého dejstva bol najmä o dobýjaní brány Čadce, domáci chceli vyrovnať ešte v prvom dejstve, ale nepodarilo sa im to.

Naopak, hostia ešte pohrozili do polčasu dvakrát, keď Kováčová hrala nedôrazne, ale podržal ju svojimi zákrokmi brankár Vaník. Najmä pri jednej tutovke sa zaskvel, keď vyškriabal loptu na brvno.

Domáci pred druhým dejstvom prestriedali a taktika znela jasne. Čo najskôr streliť gól, ale to im nevychádzalo. Áno, domáci mali neustále tlak, vytvárali si šance, ale koncovka nebola ideálna. Vytúžený vyrovnávajúci gól prišiel až v 78. minúte. Po Macuľovom centri sa presadil Erik Hric.

Prešli len tri minúty, opäť prišiel výborný center do šestnástky zo strany domácich, ale hosťujúci hráč zahral rukou a hlavný rozhodca odpískal pokutový kop. Loptu na biely bod si postavil Erik Hric a nemýlil sa – 2:1.

Kováčová sa po tomto momente snažila hrať čo najďalej od vlastnej brány, súpera k ničomu už nepustila, dokonca si vypracovala ešte ďalšie tri šance, ale tie sa gólom už neskončili. Kováčová zápas otočila, ale keby využila svoje mnohé šance, Čadca odíde domov s debaklom.

Moment zápasu

Bol to príchod Andreja Macuľu na ihrisko v 73. minúte, ktorý prakticky hneď po príchode na trávnik spracoval loptu a pripravil finálnu prihrávku pre Hrica na vyrovnávajúci gól,keď mu dal pred bránu čistú loptu.

Postava stretnutia

René Duda – veľa behal, zamestnával obranu a aj keď sa nepresadil gólovo, mal mnohé čisté šance, ale držal úroveň zápasu, bol hnacím motorom Prameňa cestou za víťazstvom.

Ostatné výsledky 3. kola: L. Hrádok – Lučenec 0:1, D. Kubín – Žarnovica 8:0, Bánová – R. Sobota 4:0, O. Veselé – Rakytovce 1:2, Podkonice – Martin 5:1, Kalinovo – L. Štiavnica 1:0, Fiľakovo – Krásno n/K 0:1

1. Podkonice 3 3 0 0 12:3 9

2. Lučenec 3 3 0 0 4:1 9

3. Kalinovo 3 3 0 0 4:1 9

4. Rakytovce 3 2 1 0 9:1 7

5. Bánová 3 2 1 0 8:1 7

6. Dolný Kubín 3 2 0 1 13:3 6

7. Kováčová 2 2 0 0 4:2 6

8. Martin 3 1 1 1 2:5 4

9. O. Veselé 3 1 0 2 4:3 3

10. Fiľakovo 3 1 0 2 2:3 3

11. Krásno 3 1 0 2 3:6 3

12. L. Štiavnica 2 0 1 1 1:2 1

13. Čadca 3 0 0 3 3:9 0

14. R. Sobota 3 0 0 3 1:9 0

15. L. Hrádok 3 0 0 3 1:10 0

16. Žarnovica 3 0 0 3 0:12 0

IV. liga skupina Juh

Medzibrod – Zvolen 3:0 (1:0)

Góly: 26. R. Šípka, 47. D. Matis – 90. F. Sylvester (vlastný), ŽK: 1 – 0, ČK: 1 – 1. Rozhodoval: Bánovský, 100 divákov

Zvolen: J. Sekula – G. Snitka, D. Mračko (89. S. Telúch), S. Meňuš, A. Pavličko (69. J. Hrnčiarik), P. Telúch (44. R. Môcik), Š. Sudimák, J. Sudimak (56. A. Crvenković), Ľ. Vrana (60. S. Poliak), F. Sylvester, M. Oboňa

Zvolenčania vstúpili do zápasu v Medzibrode aktívne, mali šance a počas prvého dejstva boli jednoznačne lepším mužstvom. Žiaľ, hlavný rozhodca neuznal Zvolenčanom za stavu 0:0 čistý gól a to sa podpísalo na ďalšom priebehu hry. Vzápätí nato bol aj jeden zákrok na hráča hostí a to prispelo vo zvyšku zápasu k značnej nervozite.