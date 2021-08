Novým šéftrénerom mládeže HKM bude Javorčík, do klubu prichádza aj ďalší skúsený kouč

HKM Zvolen ohlásil novinky týkajúce sa mládežníkov.

15. aug 2021 o 17:31 Stanislav Černák

ZVOLEN. Po nečakanom odchode Andreja Podkonického do Slovana Bratislava museli v HKM Zvolen rozmýšľať nielen nad menom nového šéftrénera mládeže, ale aj nad ďalším trénerským menom. Klub mal, našťastie, už dlhšie v hľadáčiku jedno meno.

„Za pomoci Norberta Javorčíka a na základe jeho odporúčaní sme oslovili Jozefa Budaja, ktorý sa stal novým členom nášho trénerského tímu. Možnosti vzájomnej spolupráce sme sondovali už skôr a odchod Andreja Podkonického celý ten proces len urýchlil. Dovolím si tvrdiť, že celkom rýchlo došlo z obidvoch strán k dohode a som veľmi rád, že sme to vyriešili veľmi rýchlo a veľmi kvalitne,“ povedal pre klubový web HKM Zvolen športový riaditeľ mládeže Lukáš Jurík.

Jozef Budaj, mimochodom, brat úspešného bývalého slovenského brankára Petra, bude novým hlavným trénerom juniorov HKM spoločne s Norbertom Javorčíkom.

Šéftrénerom mládeže Javorčík

Novým šéftrénerom mládeže bude práve Norbert Javorčík. Ten by však podľa slov Lukáša Juríka mal pôsobiť aj ako hlavný tréner v klube HK MŠK Indian Žiar nad Hronom, ktorý by sa už čoskoro mal stať farmou Zvolena.

„Trpezlivo ešte čakáme na poslednú skladačku do mozaiky. Táto farma by mala pôsobiť na premostenie mladých hráčov do „áčka“, čo je naším dlhodobým cieľom. Práve tam by mal Norbert Javorčík pôsobiť ako hlavný tréner. Mal by to byť pomocný medzikrok pre mladých talentovaných hráčov, aby sa zapracovali do mužského hokeja,“ vysvetlil Jurík.