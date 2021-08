Zomrel Milan Križo, vysokoškolský pedagóg a legenda slovenského folklóru

Chcel študovať národopis. Stal sa uznávaným lesníkom a fytológom.

14. aug 2021 o 13:52 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Vo veku 93 rokov zomrel v piatok 13. augusta vo večerných hodinách Milan Križo, známy spevák ľudových piesní z Podpoľania, ale tiež uznávaný odborník v oblasti botaniky, lesník a veľký znalec Poľany.

O jeho úmrtí informoval podpredseda banskobystrickej župy a folklorista z Podpoľania Roman Malatinec.

Rodák z Hrochote v Brne, kde študoval na Mendelovej univerzite, založil folklórny súbor Poľana, ktorý si píše už viac ako 70-ročnú históriu. Križo zostal na Mendelovej univerzite prednášať, učil na nej dvadsať rokov.

Po návrate na Slovensko sa usadil vo Zvolene, kde na Technickej univerzite viedol Katedru lesného prostredia. Pred 30 rokmi založil na zvolenskej univerzite Katedru fytológie, ktorú viedol až do odchodu do dôchodku.

„Pôvodne som chcel študovať národopis. Lenže vtedy, v roku 1947, nebol v Bratislave otvorený odbor národopis, etnografia, etnológia. A tak som sproboval lesárinu,“ priznal Križo pri udelení ceny od rodnej obce Hrochoť.

„K nej som sa dostal ako slepá kura k zrnu. A stal som sa botanikom. Nikto mi neradil. Nemal mi kto. Otec síce kupoval prekrásne a drahé knihy a trošku ma zasvätil k živej prírode,“ dodal.

Aj k folklóru ho podľa jeho slov priviedol život na Hrochoti. „Na priadkach spievali dievčatá alebo na lúke, keď išli z kosenia a hrabania. To keď som počul, to bola pre mňa rajská nebeská hudba. Pesnička vtedy žila. Keďže som bol spevák profesionálneho orchestra ešte za totality, bol folklór dosť atraktívny, a tak sme sa dostali do krajín, do ktorých v tom čase málokto. Usporiadali sme dvojmesačný zájazd do ázijských zemí - Čína, Mongolsko, Kórea, Severná Kórea, Vietnam. Prešli sme aj Severnú Ameriku. S brnenskou Poľanou sme pochodili Portugalsko a Španielsko,“ doplnil v príhovore, zverejnenom na webovej stránke obce.

Ako odborník mal podiel na tom, že územie Poľany zaradili ako biosférickú rezerváciu do svetového dedičstva UNESCO.