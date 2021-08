Vyššie súťaže vymenil za I. triedu. Kanonier Pařenica chce doviesť Vígľaš do piatej ligy

Futbalista bude zároveň aj športovým manažérom klubu. O zmenu pôsobiska sa pričinila najmä rodina.

13. aug 2021 o 10:09 Stanislav Černák

VÍGĽAŠ. Futbal je u nich športom číslo jedna, má dlhodobú tradíciu, no posledné roky stagnoval a jeho úroveň mala klesajúcu tendenciu. Veď v skrátenej sezóne 2020/2021 skončil MFK Vígľaš-Pstruša v I. triede ObFZ Zvolen beznádejne posledný a dokázal uhrať len jediný bod. Navyše mal tím hrozivé skóre 12:68.

A toto všetko sa má od aktuálneho ročníka zmeniť. Pomôcť k tomu má viacero nových hráčov aj z vyšších súťaží. Navyše, všetko pod palcom bude mať vychýrený ostrostrelec Ivan Pařenica, ktorý na prekvapenie mnohých opustil piatoligový prístav z Hontianskych Nemiec a uprednostnil nižšiu súťaž pred viacerými ponukami, chceli ho aj treťoligisti z Kováčovej či Lučenca.

Pařenica by nemal len strieľať góly v drese Vígľaša, ale šéf klubu Marian Jakuba z neho spravil aj športového manažéra a tak mladý kanonier razom skúša aj funkcionársku stoličku. Práve on je zodpovedný za podobu kádra v aktuálnej sezóne, má teda na starosti aj chod klubu, či starostlivosť o hráčov.

Klub má našliapnuté k lepším zajtrajškom s dlhodobejšou víziou postupu do piatej ligy, prípadne účasťou v Slovnaft Cupe. Viac o ambíciách Vígľaša, ale aj dôvodu zmeny dresu Ivana Pařenicu sa dozviete v našom rozhovore s ním.

Viacerých fanúšikov istotne zaskočila správa o vašom odchode z Hont. Nemiec, v drese ktorých sa vám strelecky darilo. Odišli ste o súťaž nižšie, do tímu Vígľaša-Pstruše, prečo?

Dospel som k tomu, že Hontianskym Nemciam už nemám čo ponúknuť. Bol som tam skoro dva roky, darilo sa mi tam strelecky a herne, vďaka tomu klubu som dostal svoje meno v okrese do povedomia, ale nakoľko je môj svokor Marian Jakuba generálny manažér MFK Vígľaš-Pstruša a doma už dlhšie prebiehali podpichovačky, aby som im išiel pomôcť, lebo klub dlhšie stagnuje, tak po nejakom čase som sa rozhodol, že skúsim pomôcť zdvihnúť úroveň futbalu vo Vígľaši.

Počas uplynulej skrátenej sezóny bol Vígľaš-Pstruša beznádejne posledným tímom, neodrádzalo vás to?

Práveže odrádzalo. No, dostal som od generálneho manažéra voľnú ruku na tvorbu kádra, lenže keď som oslovoval viacerých chalanov, zistil som, aké ťažké je robiť futbal na manažérskej pozícii, pretože mnoho hráčov povedalo nie, len kvôli tomu, že ide o I. triedu a oni chceli ešte hrať vyššie súťaže. No, už keď som sa na to dal, povedal som si, že sa nevzdám a urobíme všetko pre to, aby sme v budúcnosti boli úspešní.

Aké bude mať teda tento tím ambície v novej sezóne?

V klube sa začína akoby všetko od začiatku. Hrával som predtým v iných mužstvách, kde boli domáci hráči naučení hrať futbal a tvorili kostru daného kádra, ale minulá sezóna vo Vígľaši ukázala to, že domáci hráči nemajú ani na I. triedu. Takže sme zaviedli dva tréningy do týždňa, ktoré musia absolvovať najmä domáci futbalisti. Posily budú chodiť na jeden tréning v týždni.