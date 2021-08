SÚŤAŽ: Vyhrajte vstupenky na film Známi neznámi

Známi neznámi je film, pri ktorom sa bavíme a miestami aj hanbíme.

12. aug 2021 o 21:10 Viera Legerská

Tomáš Maštalír a Táňa Pauhofová. (Zdroj: Be Well Media)

Do našich kín prichádza film, ktorý má ambície stať sa federálnym diváckym hitom. Známi neznámi je sladko horká komédia o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa zišli, aby spoločne oslávili Silvestra. No netušia, že večer, na ktorý sa tešia, im zloží masky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Siedmi kamaráti, ktorí si myslia, že vedia o sebe všetko a neprestali sa stretávať, ani keď si založili rodiny, majú pred sebou bohatý stôl s chutným občerstvením a vínom. Chcú prežiť silvestrovský večer u jedného z nich, plný zábavy, vtipov, spomínania a prekárania.

Priateľskú atmosféru naruší spočiatku nevinná hra. Jej protagonisti ju časom premenia na nočnú moru, po ktorej už nič nebude také ako v čase, keď sadali za sviatočný stôl.

Súťaž o vstupenky Chcete získať lístky na film Známi neznámi? Ak áno, odpovedzte na našu súťažnú otázku. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch výhercov, každý získa vstupenky pre 2 osoby. Otázka: Kto je autorom originálnej komédie Úplní cudzinci, podľa ktorej vznikol slovenský remake Známi neznámi? Odpovede nám pošlite mailom na adresu: lubica.mojzisova@petitpress.sk najneskôr 18. 8. do 10.00 h. K odpovedi na súťažnú otázku nezabudnite pripísať vaše kontaktné údaje – meno, adresa a telefónne číslo. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky 18. 8. do 13.00 h. Film sa premieta vo Zvolene v kine Star 18. 8. o 18.20 h.

Ľahkovážne rozhodnutie so zradným finále

V rámci zábavy sa všetci dobrovoľne či nedobrovoľne zhodnú na tom, že si navzájom budú celú noc nahlas zdieľať na svojich mobiloch všetky prichádzajúce správy a hovory. Chcú iba vypointovať stretnutie, dobre sa zasmiať, priateľsky vyprovokovať.

Ľahkovážne rozhodnutie nemá také finále, aké by bolo možné očakávať.

To, čo počujú alebo čítajú, udiera na citlivé struny majiteľov mobilov, odhaľuje ich intímne tajomstvá, zrádza ich doterajšie status quo u priateľov a otvára dvere do ich postojov a tých stránok života, ktoré doteraz úspešne tajili.

Konverzačná komédia zrazu prestáva komédiou byť. Zo zábavy sa stáva mučivá dráma, po ktorej už nevedia, či ešte zostanú priateľmi, milencami, dobrými rodičmi.

Originál pochádza z Talianska

S námetom neprišli Slováci alebo Česi, ale Taliani. Ide o remake excelentnej komédie Paola Genoveseho s názvom Úplní cudzinci (2016).

Je takmer neuveriteľné, že za necelých päť rokov bolo podľa tohto námetu nakrútených okolo dvoch desiatok remakov, najväčší počet, aký história svetovej kinematografie zaznamenala, čo mu vynieslo aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov. Okrem európskych zaujal a filmových tvorcov v Ázii – Japoncov, Turkov či Vietnamcov.

Filmoví kritici tvrdia, že doposiaľ sa žiaden z remakov nevyrovnal predlohe, ktorej sfilmovaná podoba získala niekoľko prestížnych cien. No v každom prípade zabavil a zaiste upozornil na fenomén súčasnosti, ktorým je (ne)ochrana digitálneho súkromia vo svete sociálnych médií.

Tím zložený zo známych mien

Česko-slovenský tím, ktorý získal práva na nakrútenie jedného z remakov, reprezentuje viacero známych mien. Wanda Adamík Hrycová (producentka) a Petra Polnišová s Jurajom Brockom (koproducenti) zverili réžiu tridsaťročnej, vo filmovom svete debutujúcej Zuzane Mariankovej (seriály Za sklom, Horná dolná, Divoké kone), o scenár sa postaral Petr Jarchovský (Musíme si pomáhať, Pelíšky, Pupendo, Občiansky preukaz, Kawasakiho ruža).

Na mene režisérky sa produkcia vzácne zhodla.

„Dnešní mladí režiséri sú veľmi talentovaní, len majú málo príležitostí. A tak sme vytvorili kombináciu – mladá režisérka, skúsený kameraman a skúsený štáb. A vyšlo to,“ obhajuje debut Petra Polnišová.

Tvorcovia oproti predlohe nemali dôvod nič meniť. Scenár je upravený iba o repliky, ktoré odkazovali na talianske reálie a prispôsobili ich českému a slovenskému divákovi.

Od originálu sa neodklonili, ani čo sa týka hereckého obsadenia. Vo filme hrajú známe mená z oboch strán rieky Moravy. A vedia, čo hrajú.

Postoje väčšiny postáv sú nám blízke

„Je to filmový príbeh, ktorý môže zaujať, lebo postoje väčšiny postáv sú nám blízke. Zväčša sme podobné situácie prežili sami alebo naši dobrí známi,“ povedala počas uvádzania filmu do distribúcie Wanda Adamík Hrycová, ktorá v úspech verí.

Pridáva sa k nej aj herečka Petra Polnišová.

„Mne sa tento vynikajúci scenár páčil už dlhšie, preto sme s Ďurom prišli za Wandou s nápadom, aby sme ho kúpili. V divadle sa to bežne deje. Jej sa to páčilo a bolo rozhodnuté.“

Pripomína, že celý kolektív, ktorý sa zišiel pri tvorbe filmu, je vynikajúci.

„Sú to ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť, sú disciplinovaní a zároveň sa dokážu uvoľniť. Zapadol doň aj Tomáš Měcháček, ktorý zaskočil namiesto zraneného Vojta Koteka a musel sa scenár naučiť za dva dni. Urobil kus dobrej práce, vedel sa ponoriť do postavy, ktorú už robil niekto pred ním,“ chváli kolegu Petra.

„Pre mňa je tento film o tom, ako sa bojíme. Ako sa nám úplne nedarí žiť otvorené, úprimné a zmysluplné vzťahy, ako sa potrebujeme skrývať a chrániť, namiesto toho, aby sme chránili to, čo spolu vybudujeme,“ hovorí Táňa Pauhofová, ktorá v ňom stvárňuje dôverčivú Bianku.

Divákom odkazuje, že komédia je presne to, čo po posledných pandemických mesiacoch potrebujú. Zhlboka sa nadýchnuť a vydýchnuť.

Film môže byť zážitkom

„Každý z nás v tomto príbehu nájde niečo zo seba,“ konštatuje Tomáš Maštalír, vo filme plastický chirurg Dano.

„Myslím, že ide o veľmi vďačný scenár, ktorý je súčasný, dotýka sa problémov i nárokov na dnešného človeka. Určite nie bez dôvodu vzniklo toľko jeho adaptácií. Svet, v ktorom žijeme, predpokladá, že budeme komunikovať najmä cez mobil. No tým, že sa otvárame, stávame sa zraniteľnejšími. Ja osobne na sociálnych médiách nefungujem vôbec. Je mi to cudzie, nekamarátime sa. Ale do kina chodím rád, oproti televízii ide o neporovnateľný zážitok. Verím, že aj náš film bude pre divákov zážitkom,“ uzavrel.

Jeho manželku Evu stvárňuje česká herečka Klára Issová. Pre ňu je posolstvo filmu jasné:

„Až keď človek niečo stratí, zistí, o čo v skutočnosti prišiel. Mali by sme byť k sebe viac úprimní, láskaví a empatickí a odoprieť si veci, ktoré vo výsledku ublížia nielen ostatným, ale vlastne aj nám,“ povedala.

Eda vo filme hrá Sväťo Malachovský. Diváci ho mimoriadne uvidia v dramatickej úlohe, hrá dokonca v češtine.

„Moja postava je veľmi sympatický človek, dobrák, taký fackovací panák. Ale všetkých má rád, a to mám s ním aj trochu spoločné,“ vyznáva sa.

Peťa a Wanda ho nalákali, že ide hrať komédiu.

„Ale mne sa to nezdá. Je tam síce veľa vtipných scén, ale záver je neuveriteľný. Je to film s prekvapivou zápletkou a ešte prekvapivejším vyústením. Dá sa vidieť viackrát.“

Môžeme sa baviť, môžeme o sebe rozmýšľať

Súčasťou filmu sa tesne pred prvou klapkou stal Tomáš Měcháček. Mobil je pre neho prostriedkom na uľahčenie života, no je presvedčený o tom, že ľuďom by prospela kontrola času, ktorý pri ňom trávia. Preto je film, v ktorom hrá manžela Bianky Filipa, zábavou, ktorá aj poučí.

„Zabudneme pri ňom na svoj ٬mizernýՙ život, keď sa nám ukáže ٬mizernýՙ život niekoho druhého,“ pousmeje sa.

„Je tam komédia, je tam dráma, scenár je inteligentný a má ٬ľahkéՙ nohy,“ opisuje český herec Martin Hofmann dôvod, prečo kývol na spoluprácu.

Na Slovensku ho preslávil najmä seriál Most, v Známych neznámych hrá Leoša, manžela Karolíny, ktorú stvárňuje Petra Polnišová.

„Na filme sa môžeme dobre baviť, ale aj hanbiť. No aj o sebe rozmýšľať,“ uvádza dôvod, pre ktorý si treba film pozrieť.