Látky chcú hrať o prvú trojku, odišiel im skúsený harcovník

Zamerali sme na dianie v TJ Družstevník Látky.

12. aug 2021 o 10:29 Stanislav Černák

LÁTKY. Futbalisti z klubu TJ Družstevník Látky patria každoročne medzi ašpirantov na postup do piatej ligy a vždy bojujú o vrchné priečky najvyššej oblastnej súťaže. Inak by to nemalo byť ani v nasledujúcej sezóne, aj keď sa káder Látok mierne oslabil.

V klube skončili až štyria hráči. Ján Kubiš odišiel do štvrtoligového Málinca, Marek Ľupták do Ružinej a Mário Sendrei do Kokavy nad Rimavicou, všetkých troch uvoľnil klub na hosťovanie. Kopačky zavesil definitívne na klinec Mário Tazberík po 19 sezónach, ktoré odohral na Látkach.

Z Lieskovca prišiel Peter Krkoš a z dorastu Poltára Juraj Kubiš. V klube chcú zaplátať dieru najmä po odchode Jána Kubiša.

„Pracujeme na príchode Ľubomíra Panicu z Kriváňa, ale uvidíme, ako to dopadne,“ netajil kapitán tímu a starosta Látok Mário Kubiš.