Minister Budaj: Slovensko dopláca na starú legislatívu

Oživenie rieky Hron bude pod drobnohľadom envirorezortu.

11. aug 2021 o 22:00 SITA

BUDČA. Ministerstvo životného prostredia zriadilo odborný tím na oživenie rieky Hron. Má dohliadať na opatrenia, ktoré prispejú k obnove života v rieke po ekologickej havárii.

Ešte koncom júna vytieklo z poškodeného skladovacieho vaku bioplynovej stanice v Budči približne 500 metrov kubických digestátu.

Článok pokračuje pod video reklamou

O pripravovaných opatreniach, ktoré majú zabrániť ďalšej devastácii a vrátiť rieke život, informoval v Budči minister životného prostredia Ján Budaj.

Slovensko pri bioplynových a malých vodných elektrárňach podľa jeho slov dopláca na legislatívu z 90. rokov minulého storočia, ktorú v minulosti využili rôzni špekulanti, aby získali dotácie na ich vybudovanie.

Urban: Zomrelo všetko

Ak by bol podľa vyjadrení Martiny Paulíkovej zo Združenia Slatinka, ktoré je členom iniciatívy Za živé rieky, Hron riekou so zachovanými meandrami, bočnými ramenami a s minimom prehradení a regulovaných úsekov, dokázal by sa relatívne rýchlo spamätať aj z takejto obrovskej havárie.

„Bohužiaľ, keďže to tak nie je, spoločenstvá rýb a vodných ekosystémov budú potrebovať pomoc zvonku, a najmä spoluprácu rybárov, ochranárov aj samospráv a štátu,“ povedala Paulíková.



„Škody sú veľké. Do dnešného dňa bolo vyzbieraných okolo šesť ton uhynutých rýb, odhaduje sa ich okolo 40 ton,“ poznamenal Roman Urban zo Slovenského rybárskeho zväzu.

„V podstate od bioplynovej stanice až po Žarnovicu, čo je úsek 40 kilometrov, sa dá povedať, že je všetko mŕtve. Všetko to, čo mali ryby ako potravu a aj samotné ryby. Vypracovali sme plán na obnovu celej rieky s tým, že budeme radi, ak nám štát s tým pomôže,“ dodal s tým, že v prípade pomoci od štátu bude obnova trvať možno pár rokov, ale v opačnom prípade to bude trvať desiatky rokov.

Pripravujú revitalizáciu vodných tokov

V Hrone uhynulo 24 druhov rýb, z toho aj chránené druhy ako hlavátka či mrena, ktoré sa nedajú prinavrátiť len tak jednoducho, lebo tam nemajú z čoho žiť.



„Ministerstvo životného prostredia nemá na starosti rybné hospodárstvo, ale očakávam, že s ministrom Vlčanom aj túto tému otvoríme a máme dohodnutú aj na základe tejto katastrofy diskusiu, vrátane pána premiéra, na 18. augusta. Sadneme si v trojici a budeme sa okrem iných tém zaoberať aj spoluprácou na obnovení Hrona,“ uviedol Budaj.

Dodal, že ministerstvo životného prostredia pripravuje program revitalizácie vodných tokov Slovenska, v rámci ktorého určí podmienky a postupy prác na obnovu voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu v minulosti zregulovaných úsekov.

Skontrolujú všetky bioplynové stanice

Slovenská inšpekcia životného prostredia pripravuje metodiku pre komplexné kontroly všetkých bioplynových staníc. „Začneme s tými potenciálne najnebezpečnejšími v blízkosti veľkých riek. Postupne takto skontrolujeme všetky bioplynové stanice na Slovensku,“ priblížil riaditeľ inšpekcie Ján Jenčo.



Na rieke Hron pri Trnavej Hore zaevidovali ešte 26. júna masívny úhyn rýb. Podľa informácií od rezortných organizácií ministerstva životného prostredia sa počas búrky zlomil strom a poškodil skladovací vak bioplynovej stanice v Budči.

Z vaku následne vytieklo cca 500 metrov kubických digestátu, čo je znečisťujúca látka, obsahujúca dusičnany a fosforečnany. Únik látky spôsobil masívny úhyn rýb v lokalite Trnavá Hora – Jalná, ktorá sa nachádza o sedem riečnych kilometrov nižšie.