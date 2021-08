Z H. Nemiec odišlo viacero skúsených hráčov, nahradili ich staronové tváre

Pred novou sezónou trénoval piatoligista dvakrát do týždňa.

10. aug 2021 o 9:58 Stanislav Černák

H. NEMCE. Keď sa hrá v Hontianskych Nemciach futbal, je to sviatok takmer pre celú dedinu, ktorá týmto športom žije a dýcha. Navyše, futbal v tejto obci napreduje, je oň záujem, a preto sa na nový ročník v H. Nemciach všetci už nesmierne tešili.

Keď v sezóne 2019/2020 ako nováčik kraľovali po jesennej časti piatej lige, začalo sa hovoriť aj o postupe do štvrtej ligy. Pravda, tú sezónu, ako aj nasledujúcu, zmarila pandémia koronavírusu a momentálne je všetko inak.

Radi by sa pohybovali v strede tabuľky

„Určite nejdeme do sezóny s tým, že chceme postúpiť,“ upozornil hneď v úvode vedúci mužstva Marek Mešter. Ako ďalej povedal, reálny je stred tabuľky. V mužstve nastalo viacero zmien.

„Ak skončíme do 8. miesta, budeme spokojní. Samozrejme, nebudeme sa brániť vyšším priečkam, ale to všetko ukáže až čas. Nerád by som predbiehal a nás podceňoval alebo preceňoval,“ vysvetlil ďalej Mešter.

Pohyby v kádri

Z kádra piatoligistu odišlo viacero hráčov. Jakub a Štefan Sudimákovci odišli do MFK Zvolen, Ivan Pařenica do MFK Vígľaš-Pstruša, Ján Strhársky do MFK Krupina, Adam Benedik šiel k nováčikovi V. ligy z Dudiniec.