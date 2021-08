Futbalový servis: Zvolen vyhral takmer po roku, Kováčová naplno bodovala (+ JEDENÁSTKA KOLA)

Tradičný futbalový servis s výsledkami, zostavami a komentármi od III. ligy po II. triedu.

9. aug 2021 o 10:01 Stanislav Černák

Tipos III. liga Stred

R. Sobota – Kováčová 1:2 (0:1)

Góly: 69. M. Vargic – 14. M. Turák, 61. V. Mojžiš, ŽK: 3 – 4. Rozhodoval: Kováč, 120 divákov

Kováčová: J. Vaník – M. Giertl, M. Bariak, V. Skydan, J. Slovák, V. Mojžiš, M. Bellay, P. Majerčík (75. A. Macuľa), A. Šanta (90. J. Hámorník), E. Hric (82. V. Slovák), M. Turák (61. S. Kurta)

Kováčová odohrala prvý kompletný zápas tretej ligy v aktuálnom ročníku. Prvých 30 minút na ihrisku v Rimavskej Sobote bolo v réžii hostí. Vypracovali si päť vyložených šancí a nik by nemohol namietať, kebyže Prameň rozhodne o osude celého stretnutia už v prvej polhodine hry.

No z tohto tlaku sa ujal iba pokus Turáka v 14. minúte. Napriek tomu mala Kováčová hru pod kontrolou v prvom polčase. Domáci ale postupne prečítali hru Kováčovej a začali protihráčov lepšie dostupovať a dávali hosťom menej priestoru na kombinácie. Na tesnom výsledku 1:0 pre hostí sa do prestávky ale už nič nezmenilo.

Do druhého polčasu nastúpili hostia s úmyslom streliť poistný gól, aby mohli zápas v pokoji dohrať. A to sa im aj podarilo. V 61. minúte sa presadil Mojžiš, ktorý dostal peknou prihrávkou zo stredu ihriska loptu do krajnej vertikály pred šestnástku, pekne si ju prebral, vošiel do pokutového územia a peknou krížnou strelou ku tyčke dal druhý gól hostí.

Rimavská Sobota aj po tomto momente hrala svoju hru, teda nakopávané lopty za obranu. Tvrdšie súboje hlavný arbiter púšťal, no domáci sa čoraz viac dostávali pred šestnástku, pýtali si fauly a vytvárali si štandardné situácie, kopali rohové kopy. Snažili sa najmä o získanie faulu v pokutovom území, ale to sa im nepodarilo. A tu sa zas otváral Kováčovej priestor na brejky, vytvorila si aj ďalšie dobré príležitosti, ale lopta za domácim brankárom neskončila.

Naopak, z gólu sa tešili domáci po štandardnej situácii v 69. minúte. Po tomto momente Soboťania zacítili šancu na body, ale Kováčová pozornou hrou v obrane a dobrým bránením dokázali udržať tesné jednogólové víťazstvo, aj keď Prameň mohol pokojne ešte pridať ďalšie góly.

V posledných minútach mali ďalšie tri tutovky, ale ani tie sa gólom neskončili. Záver bol nervózny, ale nič sa už nezmenilo na tom, že Kováčová získala zaslúžene tri body.

Moment zápasu

Momentom zápasu bola 61. minúta a druhý gól Viktora Mojžiša, pretože ak by ho nestrelil, Kováčová zápas v Rimavskej Sobote nevyhrá.

Postava zápasu

Viktor Mojžiš. Jeho výkon počas celého zápasu bol veľmi dobrý a navyše strelil dôležitý druhý gól.

Ostatné výsledky 2. kola: Čadca – Podkonice 2:4, Martin – O. Veselé 1:0, Lučenec – Fiľakovo 1:0, Žarnovica – Kalinovo 0:1, Rakytovce – L. Hrádok 7:0, Krásno – D. Kubín 1:4, L. Štiavnica – Bánová 1:1

1. Lučenec 2 2 0 0 3:1 6

2. Kalinovo 2 2 0 0 3:1 6

3. Rakytovce 2 1 1 0 7:0 4

4. Bánová 2 1 1 0 4:1 4

5. Martin 2 1 1 0 1:0 4

6. O. Veselé 2 1 0 1 3:1 3

7. Podkonice 1 1 0 0 4:2 3

8. D. Kubín 2 1 0 1 5:3 3

9. Kováčová 1 1 0 0 2:1 3

10. Fiľakovo 2 1 0 1 2:2 3

11. L. Štiavnica 1 0 1 0 1:1 1

12. R. Sobota 1 0 0 1 1:2 0

13. Krásno 2 0 0 2 2:6 0

14. Žarnovica 2 0 0 2 0:4 0

15. Čadca 2 0 0 2 2:7 0

16. L. Hrádok 2 0 0 2 1:9 0

IV. liga skupina Juh

Príbelce – Pliešovce 4:1 (3:0)

Góly: 21. a 84. M. Kurák, 37. J. Ondrejkov, 45. A. Strapek – 89. M. Purdek, ŽK: 0 – 1. Rozhodoval: Žeriava, 60 divákov

Pliešovce: J. Rabota – R. Draxler (52. A. Krčmárik), M. Vronský, J. Malatinec, J. Homola, M. Purdek, J. Krnáč, M. Sýkora, T. Strhársky (52. A. Pálka), Ľ. Jamnický, E. Valach

Pliešovciam chýbali traja hráči zo základnej zostavy, čo bolo aj najväčším problémom hostí. Do zápasu vstúpil Tatran aktívne, chcel potvrdiť hrnú kvalitu aj na ihrisku v Príbelciach, kde sa hosťom dlhodobo nedarí, ale opäť to nevyšlo. Pliešovce hrali a domáci dávali góly. Prvý gól dostali po štandardnej situácii. Potom si vytvorili šance Vronský, Purdek aj Malatinec, ale vyrovnávajúci gól z nich nepadol. Druhý gól v 37. minúte padol z ofsajdu a navyše rukou, ale rozhodcovia to nevideli.

Pliešovciam sa potom už hralo ťažko a ešte do prestávky inkasovali aj tretíkrát. Bol to úplne zbytočný gól v sieti Rabotu. V druhom polčase chceli hostia ešte aspoň vyrovnať, ale domáci si vypracovali dve dobré šance, ale Tatran podržal Rabota a skóre sa nemenilo. Sľubné príležitosti mali na strane hostí Purdek, Krčmárik, ale ani z tohto mráčka nezapršalo a o pár minút na to bolo už 4:0 pre Príbelce. Pliešovce skórovali až v samotnom závere, keď sa presadil Michal Purdek. Výsledok je pre Tatran krutý, pretože herne boli súperovi viac ako vyrovnaným súperom: Domáci doslova ukopali víťazstvo.

Zvolen – Málinec 4:1 (3:0)

Góly: 4. Ľ. Vrana, 10. a 40. P. Telúch, 82. S. Poliak – 80. D. Kamas, ŽK: 3 – 4, ČK: 0 – 1: Rozhodoval: Tapfer, 150 divákov

Zvolen: J. Sekula – G. Snitka, J. Tóth (17. M. Oboňa), D. Mračko (59. S. Poliak), S. Meňuš, A. Pavličko (46. R. Môcik), P. Telúch, Š. Sudimák, J. Sudimak (72. J. Hrnčiarik), Ľ. Vrana (59. A. Crvenković), F. Sylvester

Zvolenčania sa predstavili po prvýkrát na domácom ihrisku v novej sezóne a mali parádny vstup do stretnutia, už v 4. minúte rozvlnil prvýkrát sieť hostí Vrana. Prešlo len pár minút a Zvolenčania sa tešili opäť, Pavol Telúch zvyšoval na 2:0.

Domáci potom ešte trafili aj brvno súperovej brány a vytvorili si niekoľko ďalších príležitostí. Navyše, hostia hrali od 22. minúty bez vylúčeného Beľu, ktorý sa porúčal pod sprchy po druhej žltej, ktorú videl za udretie domáceho hráča do tváre.