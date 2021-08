Beh okolo Môťovskej priehrady: Hlavné kategórie ovládli Meszároš a Martinská (+ FOTO)

V horúcom počasí sa na trať postavilo 126 nadšencov bežania, rekordy ostali neprekonané.

8. aug 2021 o 12:54 (mim, sč)

ZVOLEN. Šiesty ročník Zvolenskej bežeckej ligy (ZBL) pokračoval ďalším podujatím, 7. ročníkom.

Svoje sily prišlo preveriť 126 bežcov na trati dlhej 7,7 km s prevýšením 149 metrov, vedúcej po asfaltovej i poľnej ceste, lesnými chodníkmi a hlavne crossovým terénom. Pri neúčasti držiteľov traťových rekordov z minulého ročníka Mateja Schiebera (Run For Fun), ktorý posunul traťový rekord na (27:51) a Ivety Furákovej (Svetielko nádeje) - 33:14, nebolo favoritov.

V kategórii žien do 39 rokov dominovala Jana Martinská (BK Sliač). V staršej ženskej kategórii prvenstvo medzi 23 bežkyňami zvíťazila s najlepším časom medzi ženami nestarnúca Dana Janečková reprezentujúca AC Nové Zámky. Zuzana Vaculčiaková ( Inline Borievka) bola najrýchlejšia medzi veteránkami.

V hlavnej mužskej kategórii do 39 rokov dominoval Jakub Mészároš ( Active Planet). V kategórii do 49 rokov obhájil minuloročné víťazstvo Marián Melicherčik (Stožok). V kategórii do 59 rokov zvíťazil Konstantin Železov behajúci vo farbách Turiec.Run. Vo veteránskej kategórii nad 60 rokov prvenstvo zaznamenal Bohuslav Melicherčík.

Najrýchlejším mužom sa stal Jakub Mészároš (29:27), najrýchejšou ženou Dana Janečková (34:39). Najstarším bežcom bol 80-ročný Milan Krajči a najmladším 9-ročný Peter Korpáš ml.