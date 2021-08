Z Hrona vytiahli 5,9 ton uhynutých rýb

Niektoré generačné ryby mali 15 až 20 rokov.

6. aug 2021 o 19:28 SITA

BUDČA. Po úniku digestátu z bioplynovej stanice v Budči vylovili z Hrona 5,9 tony uhynutých rýb. Pre agentúru SITA to uviedol oblastný ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Richard Štencl. Výlov uhynutých rýb museli rybári ukončiť tri dni po nehode vzhľadom na pokročilé štádium rozkladu rýb.



„Výlov uhynutých rýb bol ukončený, pretože ich rozklad sa dostal do takého štádia, že už doslova tiekli. Ak ste chytili nejakú rybu, roztiekla sa v rukách. V takomto prípade by už pre odstránenie telesných pozostatkov bola potrebná asanačná služba,“ povedal Štencl.



Okrem rýb, ktoré vylovili a previezli do kafilérie, podľa neho uhynuli v Hrone aj ďalšie desaťtisíce rýb, ktoré sa nenašli, pretože ich odniesol prúd.

Okrem škôd, ktoré únik digestátu spôsobil v podobe úmrtia rýb, musel Slovenský rybársky zväz hradiť aj náklady na prepravu rýb do kafilérie a rybári si museli platiť všetky pomôcky či dopravu sami. Iba preprava uhynutých živočíchov do kafilérie stála organizáciu podľa Štencla približne 5000 eur, čo predstavuje jej celoročný rozpočet. SRZ preto bude žiadať od bioplanovej stanice náhradu všetkých vzniknutých škôd a výdavkov.



V súčasnosti je už voda Hrona čistá a nemala by obsahovať žiadne stopy po digestáte. Na mieste však uhynuli aj generačné ryby, ktoré mali 15 až 20 rokov. Rovnako dlho tak bude trvať, kým sa množstvo a rozmanitosť rýb v danom úseku rieky dostane do pôvodného stavu.

Podľa Štencla vzniknutá situácia jednoznačne ukázala nedostatočnú kontrolu a prevenciu ochrany životného prostredia zo strany štátu. „Ak sa v blízkosti vodného toku nachádza potenciálny znečisťovateľ, štát by mal razantne kontrolovať, do akej miery sú zabezpečené opatrenia proti prípadnému úniku nebezpečných látok. Nie je možné, aby jeden zlomený konár spôsobil znečistenie rieky na 30 kilometroch. Predstavte si, že by podobnú prácu odvádzali plynári a pri búrke by pre nezabezpečené potrubie vybuchlo 10 bytových domov,“ dodal Štencl.



Únik digestátu z bioplynovej stanice v Budči nastal po tom, ako strom počas búrky zlomil konár, ktorý následne poškodil skladovací vak bioplynovej stanice. Podľa Inšpekcie životného prostredia následne zo skladovacieho vaku vytieklo 500 metrov kubických digestátu.