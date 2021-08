Podkonický sa ospravedlňuje vedeniu HKM a fanúšikom. Prezradil aj dôvod odchodu

Tréner Andrej Podkonický uznal chybu.

5. aug 2021 o 18:56 Stanislav Černák

ZVOLEN. Nečakaná správa o nečakanom odchode trénera Andreja Podkonického z majstrovského HKM Zvolen do konkurenčného Slovana Bratislava poriadne rozvírila čas začiatku príprav na ľade jednotlivých extraligistov.

Po medializácii tejto správy nenechala reakcia HKM Zvolen na seba dlho čakať. A bola veruže poriadne ostrá.

O vyjadrenie sme požiadali aj samotného Andreja Podkonického, ktorý uznal svoju chybu.

„Mrzí ma to, bolo to odo mňa neprofesionálne, že som takto odišiel. Chcem sa touto cestou ospravedlniť vedeniu HKM Zvolen a fanúšikom. Vždy mi na tomto klube záležalo a vždy aj bude. Urobil som rozhodnutie, ktoré už nezmením a nevrátim späť,“ prezradil Andrej Podkonický exkluzívne pre týždenník MY.

Správa o odchode zvolenského odchovanca a úspešného trénera, ktorý pod Pustým hradom rozrobil svoju prácu a nečakane odišiel zaskočila aj mnohých fanúšikov. Prečo sa Andrej Podkonický rozhodol odísť do Slovana Bratislava?

„S veľkou radosťou som pracoval s trénerom Petrom Oremusom, Andrejom Kmečom a ostatnými ľuďmi. V klube všetko fungovalo ako malo, nemal som najmenší problém, ale žiaľ, mám nejaké osobné problémy, kvôli ktorým som potreboval odísť zo Zvolena,“ povedal otvorene.