Slovnaft Cup: O osude Kováčovej rozhodla až penaltová dráma, H. Nemce po debakli končia

Zaostrené na zápasy našich zástupcov v prvom kole Slovnaft Cupu.

5. aug 2021 o 9:38 Stanislav Černák

Zo siedmich tímov z nášho regiónu, ktoré sa prihlásili do pohárovej súťaže Slovnaft Cup postúpili do 1. kola len dva - Kováčová a Hontianske Nemce. Zamerali sme sa na ich zápasy v prvom kole.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slov. Ľupča – Hont. Nemce 5:0 (2:0)

Góly: 30. Pipich, 36. Lakomčík, 58. Klinčík, 80. Vaňo, 87. Foltáni. ŽK: 0 – 0. Rozhodoval: Matej

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odštartovala nová sezóna: Futbalový servis od III. ligy po II. triedu (+ JEDENÁSTKA KOLA) Čítajte

H. Nemce: Pavlenda – Kocka, Šnek, R. Babiak, M. Babiak (70. Mojžiš), Hnilica (72. Melišek), Troiak (46. D. Rerich), J. Rerich, Dolinský, Sporiš (58. Riska), Sádovský

Domáci futbalisti postupne dokráčali za jasným víťazstvom. Nemčania držali krok so súperom do prvého gólu. Do polčasovej prestávky vyhrávala Slovenská Ľupča 2:0. Po zmene strán prišla definitívna rana pre hostí v 58. minúte, kedy sa presadil Klinčík. O osude zápasu už bolo rozhodnuté a domáci pridali ďalšie dva góly.