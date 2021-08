Olympionička Repiská sa stala členkou Dukly Banská Bystrica

Zvolenskej rodáčke to pomôže v ceste na ďalšie olympijské hry.

4. aug 2021 o 14:21 Stanislav Černák

B. BYSTRICA. Úspešná slovenská olympionička Martina Repiská sa podľa informácií Slovenského bedmintonového zväzu zaradila do strediska VŠC Dukla Banská Bystrica, čo by jej malo pomôcť na ceste na nasledujúce olympijské hry v Paríži.

„Veľké poďakovanie a ocenenie výsledkov za OH Tokio čakalo na slovenskú bedmintonistku Martinu Repiskú na Dukle v Banskej Bystrici, aj napriek tomu, že nie je členkou strediska. Nečakaným prekvapením bol návrh zo strany Dukly na zaradenie Martiny do strediska VŠC so všetkými výhodami a povinnosťami, ktoré patria ich zamestnancom.

O tom, že to nebol náhodný výber, svedčí skutočnosť, že Martina bola monitorovaná už dva roky ako potencionálna kandidátka do strediska. Spoločne so mnou, ako prezidentom SZBe, prebiehala podrobná analýza jej prípravy a výsledkov. Kvalifikácia a samotná účasť na OH bola už len potvrdením správneho výberu. Martine Repiskej sa týmto otvorila ďalšia cesta, na konci ktorej budú OH Paríž 2024.

Určite to nebude ľahká a jednoduchá cesta, ale Martina je bojovníčka a spoločne s vytvorenými podmienkami vo VŠC Dukla, to bude mať trošku príjemnejšie,“ povedal prezident Slovenského bedmintonového zväzu Anton Siažik pre bedminton.sk.

„Príbeh Zvolenčanky, ktorá v detstve začala s lyžovaním, neskôr plávaním a do tretice bedmintonom, ukazuje cestu všetkým, ktorí chcú v športe niečo dokázať. Bez tvrdého, poctivého tréningu a každodenného odriekania sa olympijská méta nedá dosiahnuť. Verme tomu, že sa nájde aj niekto ďalší v slovenskom bedmintone a pridá sa k Martine, aby na tej ceste nebola sama a aby jej bolo veselšie,“ zakončil Siažik.

Repiská je vôbec prvou bedmintonistkou VŠC Dukla Banská Bystrica.