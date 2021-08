Majstrovský Zvolen začal prípravu na ľade, opäť sa črtá dobrá partia

Na prvom tréningu nechýbali dvaja legionári, ale aj nové slovenské tváre.

3. aug 2021 o 18:00 TASR

ZVOLEN. Obhajca majstrovského titulu slovenskej Tipos extraligy HKM Zvolen začal v pondelok letnú prípravu na ľade. Vyskúšali si ho nateraz iba slovenskí hráči, postupne sa do prípravy zapoja aj legionári.

Pod Pustým hradom sú už brankár Robin Rahm a útočník Nick Saracino. Ďalší traja Aaron Thow, Jérémy Roy a Cole Ully sa pripoja k tímu v najbližších dňoch.

Hľadajú ešte jedného útočníka

„Tím opustilo dosť veľa hráčov, ale prišli noví a v tejto fáze príprave sme už takmer kompletní. Hľadáme ešte jedného útočníka. Dôležité je, že v našom kádri zostali slovenskí hokejisti, ktorí tu boli počas uplynulej sezóny a urobili kus dobrej roboty a majú i vzťah k tomuto klubu. Verím, že prichádzajúci noví hráči majú svoju kvalitu a pomôžu nám. Čaká nás do štartu extraligy ešte pomerne dlhá príprava, takže je dostatok času na to, aby sme sa kvalitne pripravili,“ uviedol po prvom tréningu na ľade pred nastávajúcou sezónou 2021/2022 tréner Zvolena Peter Oremus.

Sládok sa vracia domov

Na zvolenskom ľade sa v pondelok objavili aj slovenské posily v drese HKM Jozef Sládok, Samuel Hain, Tomáš Török a Karol Csányi. Posledne menovaný ešte nemá podpísanú zmluvu.

„Prišiel som do Zvolena minulý týždeň v pondelok. Dosť veľa hráčov tu poznám i členov realizačného tímu, o to je to pre mňa ľahšie. Verím, že podpíšem zmluvu s klubom a presvedčím trénerov. Už počas vlaňajšej sezóny sa mi páčila hra zvolenského mužstva, je tu dobré zázemie, takže ja som rozhodnutý nastúpiť za tento celok a dosiahnuť s ním ďalší tímový úspech,“ prezradil Csányi, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v maďarskom Miškovci.

Na pôsobenie v rodnom Zvolene sa teší aj posila z Trenčína do obranných radov úradujúceho majstra Jozef Sládok: „V uplynulej sezóne som za Trenčín neodohral veľa zápasov, keďže som sa zranil. Ale už som zdravotne v poriadku a chcem plnohodnotne pomôcť tomuto tímu či už na ľade i mimo neho. Chcem hrať zodpovedne a byť jedným z lídrov. Na ľade som sa cítil fajn, chalani ma od začiatku privítali dobre, väčšinu chlapcov tu poznám, predsa len som tu ako doma.“

Török naspäť k otcovi

Vo Zvolene vo funkcii videoanalytika pôsobí bývalý hráč i tréner Zvolena Jaroslav Török. Pripojí sa k nemu aj syn Tomáš v pozícii útočníka Oremusovej družiny.

„Vraciam sa do Zvolena po štyroch rokoch. Tu som práve začínal seniorskú kariéru v extralige. Cítim sa tu ako doma, neďaleko štadióna bývam. Za ten čas som už získal pár skúseností a verím, že v nasledujúcej sezóne to tu splatím. Potešila ma vízia Zvolena brať materských, domácich hráčov, som nesmierne rád, že mali aj o mňa záujem a chcem to klubu oplatiť kvalitnými výkonmi na ľade,“ netajil Tomáš Török.

Črtá sa opäť dobrá partia

Kapitána Zvolena Radovana Puliša teší najmä to, že gro domácich hráčov zostalo pod Pustým hradom. Ku tvoriacemu sa kádru nešetril pre TASR slovami chvály: „Verím, že nám noví zahraniční hráči pomôžu, prichádzajú postupne do tímu. Prišli aj niektorí našinci, poznáme ich, sú zo stredného Slovenska, hrávali sme spolu, črtá sa teda opäť dobrá partia, taká ako bola minulý rok. Sme tu jedna veľká rodina, tento rok sme si adaptovali ďalších do tejto našej rodiny, takže ja verím, že to zase rozhodne v dôležitých okamihoch. Nechceme meniť náš štýl hry, iba ho vyšperkovať v detailoch, aby to bolo ešte lepšie.“

Zvolenčania odohrajú najbližší prípravný zápas v utorok 17. augusta na svojom zimnom štadióne proti českému mužstvu HC RT Torax Poruba. Potom ich už čaká domáci turnaj Memoriál Pavla Zábojníka, v rámci ktorého si zmerajú sily od 19. do 21. augusta s GKS Tychy (Poľ.), UTE Budapešť (Maď.) a Donbas Doneck (Ukraj.).

Káder A-tímu Zvolena: Brankári: Robin Rahm, Adam Trenčan Obrancovia: Oldrich Kotvan, Branislav Kubka, Peter Hraško, Jakub Meliško, Samuel Hain, Jozef Sládok, Aaron Thow, Jérémy Roy Útočníci: Jakub Kolenič, Radovan Puliš, Václav Stupka, Marek Viedenský, Peter Zuzin, Juraj Mikúš, Patrik Marcinek, Nikolas Gubančok, Ján Chlepčok, Maroš Jedlička, Tomáš Török, Cole Ully, Nick Saracino, Dalibor Ďuriš, Boris Babeliak, Karol Csányi (?)

Prípravné zápasy: 17. 8., 16:00 hod.: Zvolen – HC RT Torax Poruba 19. 8., 19:00: Zvolen – GKS Tychy (Memoriál P. Zábojníka) 20. 8., 19:00: Zvolen – UTE Budapest (MPZ) 21. 8., 17:00: Zvolen – Donbass Doneck (MPZ) 27. 8., 12:30: HC Energie K. Vary – Zvolen (zim. štadión HDM Brno) 31. 8., 18:00: Zvolen – iClinic Bratislava Capitals 2. 9., 17:00: HC RT Torax Poruba – Zvolen 9. 9., 18:00: Vlci Žilina – Zvolen (Slov. pohár) 14. 9., 18:00: Sp. N. Ves – Zvolen (SP) 19. 9.: kvalifikant z predkola – Zvolen (SP)