Trať Zvolen – Fiľakovo má 150 rokov, vrátia sa na ňu historické vlaky

Záujemcov povozí Šľachtičná aj Pomaranč.

2. aug 2021 o 16:38 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Železničná trať medzi Zvolenom a Fiľakovom má 150 rokov. Výročie pripomenieme 7. augusta spanilá jazda „Šľachtičnej“ a „Pomaranča“.

Pre návštevníkov bude pripravený zaujímavý program v obidvoch mestách.

Plán vybudovať železničnú trať medzi Zvolenom a Fiľakovom sledoval niekoľko cieľov. V prvom rade umožniť prepravu uhlia zo šalgótarjánskeho revíru a zásobovať tak uhorské priemyselné podniky a zároveň sprístupniť stredoslovenskú banícku oblasť s možným napojením na Košicko-bohumínsku železnicu.

Podľa archívov 4. mája 1871 spustili úsek Šalgótarján – Fiľakovo – Lučenec a o pár týždňov neskôr, konkrétne 18. júna, úsek Lučenec – Zvolen.

Prvá pôjde Šľachtičná

Železnice SR spolu s radom partnerov vypravia k jubileu špeciálne historické vlaky. V deň oslavy ako prvá vyrazí na trať 70-ročná Šľachtičná. Pod týmto poetickým názvom sa skrýva parný rušeň 475.196 s rokom výroby 1951. Vyrazí z osobnej stanice vo Zvolene o 7.42 h. Do Fiľakova dorazí o 9.50. Späť do Zvolena sa vracia o 11.18 a do Zvolena príde o 13.36 h.

Hodinová prestávka vo Fiľakove dá priestor pasažierom spoznať toto miesto na juhu regiónu Novohrad. „Pripravili sme si komentovanú prehliadku hradu, ktorý je dominantou mesta Fiľakovo. Pre všetkých cestujúcich bude po predložení cestovného lístku z mimoriadneho vlaku vstupné na hrad bezplatné,“ priblížil Tomáš Krahulec z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Sprievodcovia na Fiľakovskom hrade poodhalia tajomstvá fascinujúcich dejín, dobové zbrane a turisti tak budú mať príležitosť nahliadnuť do čias, keď na hrade vládli Turci. Po prehliadke hradného múzea si návštevníci môžu vychutnať výhľad zo samého vrchu Bebekovej bašty a prechádzku po historických ruinách.

„Stredoveký hrad, ktorý je postavený na vulkanickom brale v centre mesta, bol jedným z kľúčových pevností protitureckej línie pohraničných hradov. V 16. storočí ho ovládli Turci, čím sa na takmer štyri desaťročia stal centrom nového sandžaku, teda administratívneho celku Osmanskej ríše. V 17. storočí bol hrad aj s

mestom najvýznamnejší v Novohrade, spomína sa ako perla Horného Uhorska. Jeho osud spečatil rok 1682, keď ho turecko-kurucké vojská na príkaz tureckého sultána zruinovali a celé mesto bolo zrovnané so zemou,” priblížila Valéria Budaiová z hradného múzea vo Fiľakove.

Pasažieri aj náhodní okoloidúci budú môcť ochutnať aj regionálne produkty z Novohradu. Miestni producenti z regiónu budú prezentovať svoje výrobky celý deň na Podhradskej ulici.

Záujemcov povozí aj Pomaranč

Ako druhý na koľajnice 150-ročnej trate vyrazí motorový rušeň T 678.0012 vyrobený v roku 1963, prezývaný tiež Pomaranč alebo Cénula.

Pomaranč vyštartuje zo zvolenskej osobnej stanice o 14.06, do Fiľakova dorazí o 16.00. O 16.35 už vyráža späť do Zvolena, kam dorazí o 18.28 h.

Pre priaznivcov vlakovej histórie bude vo Fiľakove po tejto jazde pripravená krátka prednáška o 150- ročnej histórii trate,“ povedal riaditeľ Železničného múzea Michal Tunega.

Okrem zážitku z jazdy historickým vlakom, vláčikových fanúšikov poteší aj výstava historických železničných vozidiel v rušňovom depe Zvolen v čase od 9. do 19. h.

Lístky na vlaky budú predávať priamo na mieste. Ceny lístkov sa pohybujú od 10 eur, za čo dostanete spiatočný pre dospelého, 6 eur bude stáť jednosmerný, 3 eurá detský jednosmerný a 5 eur detský spiatočný.

Podujatie pripravili slovenské Železnice so Železničným múzeom a spolu s partnermi, ktorým je Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Spolok Výhrevne Vrútky, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.