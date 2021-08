Zber uhynutých rýb z Hrona ukončili

Ryby už boli v rozklade.

2. aug 2021 o 17:05 TASR

ZVOLEN. Lov rýb, ktoré hromadne uhynuli na rieke Hron, je ukončený. „So zberom sme prestali v stredu 28. júla, dovtedy sme ulovili 5,4 tony rýb, čo bolo 11.000 kusov,“ uviedol v pondelok pre TASR ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre stredoslovenskú oblasť Richard Štencl.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Nemáme na to technické vybavenie ani sily, ani financie. Prestali sme to riešiť, ryby už boli v rozklade a bolo to zdraviu nebezpečné,“ dodal. Podľa neho celková finančná škoda bude vyčíslená znaleckým posudkom.

Hromadný úhyn rýb na rieke Hron spozorovali rybári v zakalenej, zapáchajúcej a nepriehľadnej vode v pondelok 26. júla ráno pri obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom.

Znečistenie vodného toku mal spôsobiť únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen po tom, ako pád stromu v dôsledku búrky spôsobil roztrhnutie vaku využívaného na jeho uskladnenie.

Medzi uhynutými druhmi rýb boli podľa ochranárov zistené aj viaceré druhy európskeho významu, ako napríklad hlavátka podunajská, mrena karpatská, boleň dravý či hrúz bieloplutvý.

Pôvodcovi znečistenia rieky Hron, ktoré spôsobilo hromadný úhyn rýb, hrozí pokuta do výšky 165.000 eur.