Zvolen vyhlásil súťaž na autobusového dopravcu

Nový dopravca by mal autobusovú dopravu v meste zabezpečovať od júna.

2. aug 2021 o 14:34 SITA

ZVOLEN. Zvolenská samospráva obstaráva pre mesto dopravcu na služby v pravidelnej autobusovej doprave. Podľa súťažných podmienok zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková odhadovaná hodnota týchto služieb na 10 rokov 22 268 000 eur.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca mesta Martin Svatuška, verejné obstarávanie vyhlásili z dôvodu, že 31. mája 2022 končí zmluva so súčasným dopravcom SAD Zvolen.



„Verejnou súťažou na poskytovanie služby chce mesto Zvolen zabezpečiť verejnosti efektívne, kvalitné a bezpečné dopravné služby formou mestskej autobusovej dopravy za určené cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov,“ objasnil hovorca.



Nový dopravca, ktorý vzíde z verejného obstarávania, by mal začať autobusovú dopravu v meste zabezpečovať od 1. júna 2022. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 30. augusta tohto roka, pričom jediným kritériom hodnotenia bude cena.



Autobusová doprava v meste Zvolen v súčasnosti pozostáva z 15 liniek, z ktorých šesť liniek je nosných a deväť liniek je doplnkových. Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Zvolen je aktuálne poskytované v rozsahu 1,164 mil. ubehnutých kilometrov za rok, pričom dopravná obslužnosť je zabezpečená 28 autobusmi, z toho tromi záložnými autobusmi.

Mesto Zvolen za posledné roky zaznamenalo pokles počtu cestujúcich, pričom za rok 2018 bolo celkovo prepravených 2 727 000 cestujúcich, za rok 2019 to bolo 2 706 000 cestujúcich a za rok 2020 to bolo 1 821 000 cestujúcich.