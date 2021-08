Odštartovala nová sezóna: Futbalový servis od III. ligy po II. triedu (+ JEDENÁSTKA KOLA)

Počas uplynulého víkendu sa rozbehla nová futbalová sezóna 2021/2022.

2. aug 2021 o 9:50 Stanislav Černák

Hontianske Nemce mali výborný vstup do novej sezóny - ilustračné foto (Zdroj: Radka Valentínová)

Tipos III. liga Stred

Kováčová – L. Štiavnica 0:0 nedohrané

Kováčová: Vaník – J. Slovák, Bariak, Skydan, Giertl, Duda, Mojžiš, Bellay, Šanta, Hric, Turák

Úvodný zápas sezóny našej regionálnej jednotky z Kováčovej sa, žiaľ, nedohral. Po prvých 45 minútach bolo 0:0, avšak cez polčas sa prehnala cez Kováčovú poriadna prietrž mračien, a tak hlavný rozhodca stretnutie zrušil.

Ostatné výsledky 1. kola: D. Kubín – Lučenec 1:2, Martin – Rakytovce 0:0, Bánová – Žarnovica 3:0, Podkonice – Rim. Sobota nedohrané, O. Veselé – Čadca 3:0, Kalinovo – Krásno n/K 2:1, Fiľakovo – L. Hrádok 2:1

1. Bánová 1 1 0 0 3:0 3

2. O. Veselé 1 1 0 0 3:0 3

3. Lučenec 1 1 0 0 2:1 3

4. Kalinovo 1 1 0 0 2:1 3

5. Fiľakovo 1 1 0 0 2:1 3

6. Martin 1 0 1 0 0:0 1

7. Rakytovce 1 0 1 0 0:0 1

8. Podkonice 0 0 0 0 0:0 0

9. Kováčová 0 0 0 0 0:0 0

10. L. Štiavnica 0 0 0 0 0:0 0

11. R. Sobota 0 0 0 0 0:0 0

12. L. Hrádok 1 0 0 1 1:2 0

13. Krásno 1 0 0 1 1:2 0

14. D. Kubín 1 0 0 1 1:2 0

15. Čadca 1 0 0 1 0:3 0

16. Žarnovica 1 0 0 1 0:3 0

IV. liga skupina Juh

Tornaľa – Zvolen 2:1 (1:0)

Góly: 14. A. Molnár, 81. I. Drnaj – 62. G. Snitka, ŽK: 2 – 1. Rozhodoval: Čičmanec, 98 divákov

Zvolen: J. Sekula – G. Snitka, J. Tóth, D. Mračko (34. D. Blahutiak), M. Oboňa, S. Meňuš, A. Pavličko, P. Telúch, S. Telúch (46. S. Poliak), J. Sudimak (86. A. Bartoš), Ľ. Vrana

Zvolenskí futbalisti nastúpili na prvý štvrtoligový zápas na ihrisku Tornale. Po vypadnutí do tejto súťaže sa značne obmenil káder, ale aj realizačný tím. Hlavným trénerom Zvolena sa stal Dušan Tóth. V tíme ostali napríklad bratia Telúchovci či Simon Bolf. Z Hriňovej sa vrátil Martin Oboňa. Štvrtá liga má svoje špecifiká, o čom sa presvedčil aj tento nový káder Zvolena. Do vedenia šli domáci futbalisti v 14. minúte zásluhou Molnára.

Postupom času sa osmelili aj hostia spod Pustého hradu, ale do polčasovej prestávky sa na skóre nič nezmenilo. Po zmene strán sa Zvolenčania dočkali vyrovnania, v 62. minúte prekonal domáceho gólmana Gabriel Snitka. Hostia chceli z ihriska súpera nejaké body, ale v 81. minúte prišli o všetky, keď domáci Grnaj prekonal skúseného 37-ročného matadora Jána Sekulu v bráne Zvolena. Aj keď sa Zvolen snažil aspoň o vyrovnanie, na zmene stavu sa nič nezmenilo a v úvode novej sezóny vyšiel MFK naprázdno.

Pliešovce – Hajnáčka 8:1 (4:1)

Góly: 6. M. Vronský, 25. M. Sýkora, 27.,44. a 80. J. Kouřil (1 z 11m), 46. a 60. D. Vreštiak, 72. M. Purdek – 37. M. Prečuch. ˇ6K: 1 – 1. Rozhodoval: Maslen, 90 divákov

Pliešovce: J. Rabota – M. Vronský (57. A. Krčmárik), J. Kouřil, J. Malatinec (68. M. Hraško), J. Homola, M. Purdek (78. R. Draxler), M. Sýkora, V. Bobor, D. Vreštiak (80. A. Pálka), Ľ. Jamnický, E. Valach (80. D. Martin)

Domáci futbalisti nastúpili oproti pohárovému duelu s Veľkým Krtíšom v mierne obmenenej zostave a tento neúspech chceli odčiniť v 1. kole novej sezóny. A to sa im aj podarilo. Tatran vstúpil do stretnutia parádne, už v 6. minúte sa presadil Vronský. Ďalšie góly pridali domáci v 25. a 27. minúte, keď skórovali Sýkora, resp. Kouřil. Prvé tri presné zásahy domácich padli po veľmi pekných kombinačných akciách.

V 37. minúte skorigoval za hostí Prečuch, ale to bolo jediné, na čo sa Hajnáčka zmohla. Ešte do polčasu pridal z penalty štvrtý gól Pliešoviec Kouřil. Domáci si s chuťou zahrali pekný a kombinačný futbal, súper pôsobil s výnimkou prvých 10 minút dosť odovzdane a svojím výkonom zaostal za očakávaním. Hetrikom sa v drese domácich blysol pravý obranca Kouřil. Pliešovce tak vstúpili do nového ročníka suverénnym víťazstvom, ktoré zverencov trénera Žigmunda nakopne k ďalším dobrým výkonom.

Poltár – Detva 2:0 (0:0)

Góly: 52. a 63. R. Berky, ŽK: 2 – 3. Rozhodoval: Horný, 220 divákov

Detva: J. Sekereš – J. Kluka (60. J. Chabada), J. Sekereš, A. Michálik, J. Solin, R. Ďurica (66. A. Strelec), M. Majchút (85. J. Pohorelec), M. Karásek, M. Vilhan, R. Baran (61. M. Tužinský), P. Kluka

Zverenci trénera Michala Pančíka si chceli z Poltára priviesť nejaké body. Prvý polčas bol vyrovnaný, viac ako 200 divákov gól nevidelo. Po zmene strán Poltár prevzal iniciatívu, ktorú korunoval v 52. minúte prvým gólom, presadil sa Berky. Ten istý hráč vlastne rozhodol o osude celého zápasu, keď v 63. minúte pridal druhý presný zásah domácich. Domáci tréner v závere udržal Detvu na dištanc aj vďaka dobrým taktickým striedaniam.

Ostatné výsledky 1. kola: Badín – Č. Balog 7:0, Šalková – S. Ďarmoty 3:3, Málinec – B. Štiavnica 1:3, Medzibrod – Príbelce nedohrané

1. Badín 1 1 0 0 7:0 3

2. Pliešovce 1 1 0 0 8:1 3

3. Poltár 1 1 0 0 2:0 3

4. B. Štiavnica 1 1 0 0 3:1 3

5. Tornaľa 1 1 0 0 2:1 3

6. Šalková 1 0 1 0 3:3 1

7. S. Ďarmoty 1 0 1 0 3:3 1

8. Medzibrod 0 0 0 0 0:0 0

9. Príbelce 0 0 0 0 0:0 0

10. Zvolen 1 0 0 1 1:2 0

11. Málinec 1 0 0 1 1:3 0

12. Detva 1 0 0 1 0:2 0

13. Hajnáčka 1 0 0 1 1:8 0

14. Č. Balog 1 0 0 1 0:7 0

V. liga skupina C

Hriňová – H. Nemce 0:3 (0:1)

Góly: 10. M. Babiak, 45. Rerich, 65. Sporiš. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Fábry, 100 divákov

Hriňová: Pažický – Poduška, Šufliarsky (71. Porubiak), Záň, Chriašteľ (46. Gombala), Tomašovič, Ľupták, Golian (66. Santus), Malček, Očovan, Hanes

H. Nemce: Pavlenda – Kocka, Stankovič, M. Babiak (84. Mojžiš), Šnek (59. Riska), Hnilica, Troiak, Rerich (78. R. Babiak), Dolinský, Sporiš (69. Valentín), Sedmák (57. Melišek)

Hriňová pokračuje aj v úvode sezóny tam, kde skončila v tej predošlej. A to už hrá o súťaž nižšie. Hostia boli lepším tímom od začiatku stretnutia, domáci sa snažili, ale Nemčania dominovali v šestnástke, mali organizovanú hru a boli takticky vyspelejší. Hont. Nemce šli do vedenia už v 10. minúte, kedy sa presadil Marco Babiak, no domáci tvrdia, že išlo o ofsajd. Každopádne, gól bol uznaný – 0:1.