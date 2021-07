Pacienti by si nemali zamieňať urgent s pohotovosťou

Aj na tiesňovej linke majú prioritu život ohrozujúce stavy.

30. júl 2021 o 8:58 ROS, TS

ZVOLEN. Nemocnica vo Zvolene, ktorá v júni otvorila kompletne zrekonštruovaný trakt urgentného príjmu, už v nových priestoroch ošetruje pacientov. Interný, neurologický a chirurgický urgentný príjem je plne k dispozícii.

Nemocnica však zároveň upozorňuje, že pacientom je vo Zvolene stále k dispozícii aj ambulantná pohotovostná služba, do ktorej spadajú všetky stavy, ktoré nie sú život ohrozujúce.

Urgentné príjmy sú zamerané predovšetkým na náhle zmeny zdravotného stavu, kolapsy, úrazy a také stavy, ktoré bezprostredne súvisia so záchranou ľudského života.

„Aj keď by sa mohlo zdať, že so zdravotným problémom nemá pacient čas rozmýšľať, či ísť na pohotovosť alebo urgent, pre organizáciu práce a predovšetkým samotného pacienta je to veľmi podstatné,“ pripomenula hovorkyňa nemocničnej siete Agel Martina Pavliková.

Ambulantná pohotovostná služba

Na pohotovosti nájdu pomoc najmä tí pacienti, ktorým sa náhle zmenil zdravotný stav, ale nemusí im priamo ohrozovať život. Jednoduchou radou v tomto prípade je to, že za iných okolností by takýto stav ošetroval všeobecný lekár. Vysoké teploty, alergické reakcie, bolestivé stavy, závraty a podobne patria na pohotovosť.

Služba nie je určená pre ťažké stavy, ako sú napríklad infarkty alebo vážne zranenia. O takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach. V prípade potreby sa priamo volá záchranka. Na pohotovosť nepatrí ani dlhotrvajúci kašeľ, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha či krátkodobá redšia stolica.

Ambulantná pohotovostná služba pred dospelých sa vo Zvolene nachádza na Študentskej ulici 62/19, detská je v nemocnici.

Aktuálny rozpis služieb ambulantnej pohotovosti pre celé Slovensko je zverejnený na webe e-vuc.sk.

Ústavná pohotovostná služba/urgentný príjem

Na urgent patria pacienti, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Teda takí, u ktorých nastala náhla zmena zdravotného stavu a bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť zdravie pacienta, spôsobuje mu náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny správania a konania.

„Do ústavnej pohotovostnej služby patria úrazy bezprostredne po ich vzniku, kolapsové stavy, akútne bolestivé stavy, vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou,“ zhrnula Pavliková.

V prípade náhleho ohrozenia života, zdravia, vážneho úrazu alebo nehody s väčšími následkami treba kontaktovať číslo 155.

Linka 155 je tiesňová linka. Absolútnu prioritu majú život ohrozujúce stavy. Trojtýždňové neakútne bolesti brucha, hnisajúca trieska v prste či príznaky covid-19 nie sú dôvodom na vyslanie záchranárov.

Záchranári tiež apelujú, aby ľudia, ak už volajú na tiesňovú linku 155, nezamlčovali informácie (napríklad stále aktuálne ochorenie covid-19), odpovedali operátorovi pravdivo a nezveličovali svoje zdravotné ťažkosti.

V opačnom prípade posádka zákonite chýba na mieste, kde môže práve niekto bojovať o život.