Katastrofa na Hrone: Z vody už vylovili päť ton rýb

Reálny rozsah úhynu je ešte násobne väčší.

28. júl 2021 o 14:41 SITA

ZVOLEN. Po úniku digestátu z bioplynovej stanice v Budči už z Hrona vylovili a odviezli do kafilérie 5,3 tony uhynutých rýb.

Pre agentúru SITA to uviedol oblastný ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) pre stredoslovenskú oblasť Richard Štencl.

Podľa Štencla sa uhynuté ryby nachádzajú aj na miestach, ktoré sú veľmi ťažko prístupné a vytiahnutie rýb z nich je prakticky nemožné. Doteraz vylovené mŕtve ryby preto podľa Štencla predstavujú možno tretinu skutočného rozsahu úhynu.



„Po dnešnej obhliadke vodného toku v Žarnovici je dokonca možné, že množstvo rýb, ktoré sme doteraz vytiahli a odviezli do kafilérie tvorí možno len 10 percent celkového úhynu. Reálne škody môžu podľa mňa pokojne dosiahnuť aj sedemcifernú čiastku,“ povedal pre agentúru SITA Štencl.



Hovorkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Tamara Lesná pre agentúru SITA uviedla, že bioplynovej stanici v Budči zatiaľ hrozí za únik 500 metrov kubických digestátu do rieky Hron pokuta do výšky 165-tisíc eur. V prípade sa angažuje aj Štátna ochrana prírody SR, ktorá po ukončení zberu uhynutých rýb určí celkovú spoločenskú hodnotu uhynutých jedincov chránených druhov.



Štátna veterinárna a potravinová správa bude najbližšie dva týždne vyhodnocovať pitvy živočíchov a vzorky odobratej vody, aby sa určila príčina ich úhynu. Akreditované laboratórium Slovenského vodohospodárskeho podniku bude vyhodnocovať ukazovatele znečistenia zo vzoriek odobratej vody.



Na rieke Hron pri obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom zaevidovali ešte 26. júna úhyn rýb. Podľa informácií od rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia (MŽP) sa počas búrky zlomil strom a poškodil skladovací vak bioplynovej stanice v obci Budča.

Z vaku následne vytieklo cca 500 metrov kubických digestátu, čo je znečisťujúca látka, obsahujúca dusičnany a fosforečnany. Ako informovalo MŽP v tlačovej správe, únik látky spôsobil masívny úhyn rýb v lokalite Trnavá Hora – Jalná, ktorá sa nachádza o sedem riečnych kilometrov nižšie.