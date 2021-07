Repiská na olympiáde len krôčik od prekvapenia

Zvolenská rodáčka sa lúči s turnajom po bojoch v základnej skupine.

28. júl 2021 o 9:57 TASR

TOKIO. Slovenská bedmintonistka Martina Repiská prehrala vo svojom druhom zápase olympijského turnaja v Tokiu. V stredajšom súboji F-skupiny nestačila na deviatu nasadenú Michelle Liovú z Kanady 0:2 (-18, -16). Do osemfinále tak postúpila Kanaďanka, pre Slovenku sa olympijský turnaj skončil.

Repiská bojovala o postup do vyraďovačky vďaka výhre vo svojom prvom zápase v skupine, keď si v pondelkovom súboji poradila s Guatemalčankou Nikte Alejandrou Sotomayorovou 2:0 na sety (21:19, 21:12). Hneď pri debute na OH sa tak stala prvou Slovenkou, ktorá pod piatimi kruhmi dokázala zvíťaziť.

Dvadsaťpäťročná Zvolenčanka podala proti favoritke z Kanady bojovný výkon. V prvom sete jej bola viac ako vyrovnanou súperkou a držala sa dlho v hre, napokon ho prehrala na 18. Účastníčka MS 2018 v Číne a Európskych hier 2019 v Bielorusku zvládla výborne vstup do druhého setu.

Postupne viedla aj 11:7, jej súperka však dokázala vyrovnať na 14:14. Potom si už skúsenejšia Liová duel postrážila a postúpila do ďalšej fázy. Zverenka trénera Michala Matejku v zápase bojovala, no na umne hrajúcu súperku napokon recept nenašla.

„Na začiatku prvého setu som si zvykala na kvalitu súperky. S hráčkami zo svetovej špičky často nehrávam, ani s nimi netrénujem. Je to iný level bedmintonu. Keď človek nastúpi proti nim, musí sa prispôsobiť inej rýchlosti letu košíka, inému typu úderu i väčšej rozmanitosti v hre. V prvom momente je to v každom zápase proti elite šok. Potrebovala som sa dostať do zápasu, čo sa mi podarilo,“ zhodnotila Slovenka po 31 minút trvajúcom stretnutí pre olympic.sk.

„Celý zápas som sa snažila sústrediť na každú jednu výmenu. V druhom sete, keď som viedla, sa postupne začala približovať. Ja som bola menej trpezlivá ako predtým, snažila som sa rýchlejšie zakončovať výmeny. Každý zápas na medzinárodnej scéne je iný. Toto bol jeden z tých mojich lepších na veľkých turnajoch. Olympijské hry mi dali veľmi veľa. Bola to úžasná skúsenosť, ktorú som predtým nemala. Motivujú ma ďalej na sebe pracovať. Bolo niečo úžasné hrať proti hráčkam svetovej úrovne v tejto krásnej hale. Veľa som sa naučila,“ doplnila.

Slovensko pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti pred Tokiom reprezentovali len dve hráčky. Ani Eve Sládekovej (Peking 2008) či Monike Fašungovej (Londýn 2012) sa nepodarilo zaznamenať výhru.