Ulicu vo Zvolene navrhli pomenovať po Milanovi Lasicovi

Poslanci si uctili pamiatku zvolenského rodáka.

20. júl 2021 o 16:04 TASR

ZVOLEN. Mestskí poslanci si pred rokovaním utorkového zastupiteľstva minútou ticha uctili pamiatku slovenského herca a zvolenského rodáka Milana Lasicu.

„Odišiel jeden z najvýznamnejších Zvolenčanov. Jeho osobnosť, neodmysliteľne sa spájajúca s láskavým, inteligentným humorom, nám bude chýbať,“ poznamenala primátorka Lenka Balkovičová.

Milan Lasica sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene v rodine bankového úradníka, čoskoro sa však rodina presťahovala do Bratislavy, kde prežil väčšinu svojho života.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zomrel herec, zvolenský rodák Milan Lasica Čítajte

Poslanec Matej Snopko prišiel počas rokovania s návrhom, aby Divadelnú ulicu vo Zvolene premenovali na Ulicu Milana Lasicu.

Primátorka mu na to odpovedala, že sa to robí formou všeobecne záväzného nariadenia. „Bolo by dobré dať písomný návrh a môžeme o tom rokovať na ďalšom zastupiteľstve,“ zhrnula.

Pohľad do Divadelnej ulice vo Zvolene. Archívne foto. (zdroj: Ján Krošlák)

Mesto vlani Lasicovi osadilo spomienkovú dlaždicu pred divadlo. Okrem neho ju má aj herec Andrej Mojžiš, ktorý ostal celý profesionálny život verný zvolenskému divadlu.

Ďalšia "herecká" patrí rodákovi zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi.

Cieľom projektu je prezentácia osobností mesta, ktorých život, profesionálny výkon a cieľavedomá činnosť významne prispeli alebo prispievajú k obohateniu života spoločnosti.

Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica zomrel v nedeľu 18. júla vo veku 81 rokov.