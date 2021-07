Skaut Ryba: Rátali sme, že odíde McPherson alebo Nuutinen. Vykoľajilo nás, že odišli obaja

Zvolenský hráčsky skaut Patrik Ryba o tvorení kádra na nasledujúcu sezónu.

19. júl 2021 o 9:47 Stanislav Černák

ZVOLEN. Júl býva u všetkých tipsportligových tímov pokojnejším obdobím. Hráči dovolenkujú a čerpajú sily pred tvrdou prípravou na novú sezónu. O kádri býva už takmer rozhodnuté, niekedy sa doťahujú ešte príchody zahraničných posíl.

HKM Zvolen oznámil už dávnejšie mená podpísaných hráčov na nasledujúcu sezónu, v ktorej bude obhajovať majstrovský titul. Takisto informoval aj o nových legionároch v tíme.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Detský sen si ziskom titulu s HKM Zvolen splnil, je aj vášnivým rybárom Čítajte

Súpiska však ešte nie je definitívne uzavretá. Výbornú robotu odvádza pre zvolenský klub skaut HKM Patrik Ryba, ktorému sa opäť podarilo uloviť viacero zaujímavých zahraničných mien.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ryba hrával hokej, je odchovancom HKM, ale kariéru mu predčasne ukončilo zranenie. Svojho času robil aj skauta pre NHL, takže svoje bohaté kontakty využíva v prospech Zvolena.

Príchod legionárov v tíme HKM Zvolen, ktorí boli ťahúňmi aj predošlého majstrovského kádra, bol najmä vašou zásluhou. O ktorých hráčov s výnimkou brankára Rahma ste mali enormný záujem, aby vo Zvolene ostali aj v nasledujúcej sezóne 2021/2022?

Mali sme záujem o všetkých legionárov.

Čo hovoríte na to, že Allan McPherson odišiel do Košíc a Mikko Nuutinen do Michaloviec?

S tým, že odíde jeden z dvojice McPherson – Nuutinen, sme rátali. Poviem otvorene, trochu nás vykoľajilo, že odišli obaja.

To, že Mikko išiel do Michaloviec za fínskymi krajanmi, je ešte pochopiteľné. Allan vyhral vo Zvolene titul, mal body, rozhodol finále a odišiel vo veľkom štýle. Ale to, že zmenil klub v rámci našej ligy a išiel do Košíc, ma zamrzelo. Neodsudzujem tých, ktorí vezmú legionárov z iného mužstva, ale ja osobne by som nikdy nevzal legionára z iného mužstva tej istej ligy.

Mikko Nuutinen a Allan McPherson s majstrovskou trofejou (zdroj: Stanislav Černák)

V aktuálnom kádri sú zatiaľ traja legionári. Začnem najčerstvejšou posilou, Kanaďanom Colem Ullym, ktorého ste sledovali už dlhšie. Očakáva sa od neho, že bude ťahúňom...

Coleho sme sledovali približne už od februára, keďže som už tušil, že jeden z dvojice McPherson a Nuutinen odíde. Poviem to ešte raz, nečakal som, že to budú obaja. Ully je výborný a komplexný hokejista, ktorý by mal byť ťahúňom tímu, a je aj veľmi dobrý chalan. Spoločne s ním sme sledovali aj jeho dvojičku a spoluhráča Dana DeSalva, lenže jeho čaká operácia ramena a nie je isté, ako dlho bude pauzovať. Ale ostávam v kontakte aj s ním.

Výraznou posilou mal byť aj ďalší Kanaďan Nic Pierog, ktorý mal zaplátať miesto po robustných a produktívnych útočníkoch Bondrovi s Kelemenom. Pierog mal výbornú sezónu v ECHL a mal žiariť v HKM Zvolen. No napokon je všetko inak. Prečo?

Bohužiaľ, pred pár dňami mi Nic Pierog zavolal a vysvetlil a ospravedlnil sa mi, že nepríde, lebo dostal jednocestnú zmluvu v AHL. A s týmto my nedokážeme nič spraviť. Pre zámorských hokejistov je najväčšou prioritou NHL. A keď sa im podarí získať takýto kontrakt, budú o to bojovať do posledného dychu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Odchádzajúci riaditeľ MFK Zvolen: Bolo náročné zaplatiť hráčov, ktorí by tretiu ligu uhrali Čítajte

Ako je možné, že s tým nemôžete nič spraviť, veď predsa podpisoval zmluvu...

Zatiaľ mal podpísanú len anglickú verziu tejto zmluvy. Ale aj keby mal podpísanú aj slovenskú verziu zmluvy, tak sa môže zobrať a odísť. Toto vám zámorskí hráči môžu spraviť kedykoľvek.

Na jednej strane, keď dostal jednocestný kontrakt v AHL, je to jeho vysvedčenie, že to je naozaj kvalitný hokejista, pretože takú ponuku tiež nedostáva hocijaký hráč.

No, na druhej strane, ma veľmi mrzí, že to takto dopadlo. Nie je to len silový hráč, je to nesmierne šikovný hokejista, ktorý vie byť produktívny. SZĽH nie je zo strany IIHF voči takýmto krokom nijako chránený.

V zamknutej časti sa okrem iného dozviete AJ TOTO: ▪ Akí sú štyria hráči, o ktorých má záujem HKM a z akých krajín ▪ Prečo sa podľa Rybu rozhodol pokračovať vo Zvolene brankár Rahm ▪ Aký je pomer ponúk od hráčskych agentov a hokejistov, ktorých sleduje ▪ Kto má hlavné slovo pri zháňaní nových hráčov ▪ Ako si zisťuje charakterové vlastnosti hráčov ▪ Aké ťažké je lanáriť zahraničných a slovenských hráčov do HKM ▪ Aké má pravidlá a ako vníma presuny hráčov medzi slovenskými klubmi

Nie je chránený žiadny klub len z našej extraligy v takomto prípade, alebo ide aj o iné ligy v Európe?

Z informácií, ktoré mám, môžem povedať len toľko, že stále nie je doriešená zmluva IIHF s členskými štátmi o takýchto prípadoch. A tento problém má viacero klubov. Mne sa to vo Zvolene stalo prvý raz, v minulej sezóne sa to stalo Detve s brankárom Shollom, ale deje sa to aj v Nórsku alebo Dánsku. Pár kolegom sa to tam stalo už niekoľkokrát.

Ako na túto správu reagoval trénerský tím?