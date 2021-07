Na okraji areálu letného štadióna vyrástol nový skejtpark

Projekt financovalo mesto.

27. júl 2021 o 17:28 SITA

DETVA. Na okraji areálu letného štadióna v Detve vyrástol nový skejtpark. Projekt športoviska s rozlohou 208 metrov štvorcových financovalo mesto sumou vyššou ako 36-tisíc eur.

Združenie Skejtpark Detva plánuje otvoriť park pre všetkých skejtbordistov, ktorých je v meste asi štyridsať. Do budúcnosti by chceli organizovať aj menšie súťaže.



„Teší ma, že sme vybudovaním tohto skejtparku rozšírili sieť športovísk v našom meste. Verím, že naši skejtbordisti budú s kvalitou parku spokojní a zvýši sa aj počet záujemcov o tento šport v našom meste,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský.



Komunita skejtbordistov ocenila vysokú kvalitu novovybudovaného parku. V minulosti na rovnakom mieste už skejtpark bol, ale nie betónový, no drevený na železnej konštrukcii. Takéto parky potrebujú neustálu starostlivosť, navyše sú oveľa hlučnejšie, kým betónové sú takmer bezúdržbové.



O skejtpark sa bude starať občianske združenie Skejtpark Detva, ktoré vzniklo iba nedávno. „Je to super park, betón je veľmi hladký a prekážky vyhovujú aj začiatočníkom a aj skúsenejším skejtbordistom,“ konštatoval predseda združenia František Nôta.

Podľa neho chodí do parku každý deň desať až pätnásť detí, ktoré jazdia aj do ôsmej večer, takže väčšinou je park takmer nonstop plný a deti musia čakať, kým sa dostanú na rad. Nadšenci už preto uvažujú o rozšírení parku.



„Je tu dostatok voľnej plochy, dalo by sa tu urobiť ešte viac prekážok, možno aj trochu náročnejšie,“ objasnil skejtbordista. Od septembra by chceli založiť škôlku pre najmenších skejtbordistov.

„Deti treba podchytiť aspoň vo veku šesť rokov. Čím skôr sa naučia techniku, tým lepšie,“ dodal František Nôta, podľa ktorého je dôležité napríklad padanie, lebo pri skejtbordingu sa pádom vyhnúť nedá, padajú mladí aj starí, a preto treba vedieť ako padať.