Beníkovci výborne zvládli ďalšie kolo európskeho šampionátu, obaja boli na bedni

Dvaja pretekári MTB Racing Team opäť príkladne reprezentovali Slovensko medzi európskou špičkou.

13. júl 2021 o 10:39 (mm, sč)

SESTRIERE. Tretie kolo seriálu FIA Historic Hill Climb Championship 2021 sa konalo v olympijskej dedine Sestriere na západe Talianska. Medzi štartujúcimi nechýbali ani dvaja Slováci - Marcel a Tomáš Beníkovci.

Iba týždeň po premiére na kopci v Trente čakala na MTB Racing Team a Beníkovcov ďalšia, tentokrát sa po prvýkrát predstavili na podujatí Cesana – Sestriere 2021.

Trať dlhá 10,4 km s prevýšením 735 metrov, ale aj 120 historických vozidiel na štarte tretieho kola seriálu FIA Historic Hill Climb Championship, bolo splnením ďalšej z radu veľkých výziev slovenského tímu.

A treba povedať, že sa medzi veľkou konkurenciou opäť nestratili, veď obaja bratia si z pretekov odviezli nielen body do priebežného hodnotenia seriálu, ale aj ocenenia za tretie miesto vo svojich triedach. V prípade Marcela Beníka, ktorý jazdí na BMW 2002, to bolo za triedu A5, ktorá je súčasťou Kategórie 1.

„Bolo to pre nás opäť niečo nové, nepoznané a musím povedať, že aj nesmierne krásne. Fajn bolo aj to, že tieto dve talianske kolá seriálu FIA HHCC sa konali týždeň po sebe, čiže nám stačil z Trenta iba presun do Sestriere a nemuseli sme medzi pretekmi ťahať dlhú štreku domov a zase späť do Talianska. Trať bola nádherná, o okolitej krajine ani hovoriť netreba, to bola jedna báseň. Samotné preteky prebiehali dobre a ja som spokojný, že sa mi podarilo vybojovať tretie miesto v triede A5 zaradenej do kategórie 1,“ povedal Marcel Beník.

S obdobnými pocitmi absolvoval preteky aj Tomáš Beník jazdiaci na Lancii Beta Coupé v triede 2 a kategórii 3. Výsledok - rovnako tretie miesto.

„Tak ako už brat povedal, bolo to super. Našou jedinou nevýhodou oproti súperom bola neznalosť tunajšej trate, ktorá bola nádherná, taká „na srdce“. Okrem toho drobné starosti nám narobilo aj nie celkom dokonalé zladenie karburátorov vzhľadom k vysokej nadmorskej výške. Keď to spočítame, to všetko nám v súčte urobilo pár sekúnd, ktoré nám v konečnom dôsledku chýbali na súperov. No a mne sa navyše podarilo trafiť aj retardér. Nevadí, vyskúšali sme a nabudúce už budeme presne vedieť do čoho ideme. Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú,“ doplnil Tomáš Beník.

Na MTB Racing Team a Beníkovcov teraz čaká viac ako tisíctristo kilometrov dlhá cesta domov, no a cez víkend sa s nimi opäť uvidíme na „našej domácej“ Európe, čiže na Dobšinskom kopci.