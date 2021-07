HKM Zvolen angažoval tretieho legionára

Pod Pustý hrad prichádza kanadský bombardér.

9. júl 2021 o 12:07 TASR

ZVOLEN. Novou posilou úradujúceho slovenského hokejového majstra HKM Zvolen sa stal kanadský útočník Cole Ully. Dvadsaťšesťročný krídelník si prvýkrát vyskúša pôsobenie mimo Severnej Ameriky, pod Pustý hrad prichádza s vizitkou najproduktívnejšieho hráča tímu ECHL South Carolina Stingrays.

Ully nazbieral v 55 zápasoch základnej časti ECHL 2020/2021 60 bodov za 24 gólov a 36 asistencií, v play off pomohol Stingrays k postupu do finále 12 bodmi (4+8) v 13 súbojoch. Rodáka z Calgary draftoval v roku 2013 klub Dallas Stars zo 131. miesta, do NHL sa však neprebojoval. Okrem ECHL hral aj v zámorskej AHL, kde nastupoval za dallaskú „farmu“ Texas Stars a Colorado Eagles.

Ully je tretí legionár, ktorého Zvolenčania angažovali pred sezónou 2021/2022. V HKM si oblečie dres s číslom 12.

„Ullyho sme počas uplynulých mesiacov sledovali pre prípad, že nám niekto z ťahúňov tímu po sezóne odíde. To sa aj stalo, preto sme podpísali zmluvu s týmto produktívnym útočníkom. Všetko bolo pripravené už dlhšie, čakalo sa len, kedy ukončí dlhú sezónu. Cole je skromný, veľmi dobrý chalan, ktorý do nášho tímu určite zapadne po ľudskej aj hokejovej stránke. Jedná sa o komplexného hokejistu, ktorý vie góly pripravovať, ale aj dávať. Všetci očakávame, že bude pre mužstvo výraznou posilou,“ povedal pre klubový web skaut HKM Patrik Ryba.