Odchádzajúci riaditeľ MFK Zvolen: Bolo náročné zaplatiť hráčov, ktorí by tretiu ligu uhrali

Rozhovor s odchádzajúcim riaditeľom MFK Zvolen Jakubom Rapčanom o vypadnutí do štvrtej ligy.

8. júl 2021 o 11:04 Stanislav Černák

ZVOLEN. Futbalovou verejnosťou pod Pustým hradom stále rezonuje správa o vypadnutí MFK Zvolen do štvrtej ligy. Bolo by však nefér len písať komentáre o tom, aká je to hanba a nedať priestor na vyjadrenie kompetentným.

Chvíľu to síce trvalo, ale napokon súhlasil s rozhovorom o tomto neúspechu riaditeľ MFK Zvolen Jakub Rapčan. Treba však napísať aj to, že ambiciózny manažér zo Žiaru nad Hronom, ktorý prišiel do klubu pred rokom s cieľom stabilizovať MFK Zvolen po finančnej stránke, aktuálne už v tejto funkcii končí.

Rok pri futbale mu stačil na to, aby zistil, že vo funkcionárskej pozícii pokračovať nechce.

Zvolen napokon vypadol do IV. ligy, vy v klube končíte, môžeme teda povedať, že vaša misia v MFK Zvolen nebola úspešná?

Nemyslím si. Mojou prioritou bola stabilizácia klubu po finančnej stránke, čo sa do istej miery podarilo. Samozrejme, športová stránka sa nevydarila, takže to beriem ako neúspech klubu a veľkého mesta s krásnym areálom, ktoré si zaslúži hrať vyššiu súťaž. No vypadnutie do štvrtej ligy momentálne odzrkadľuje realitu v klube. Bohužiaľ, bolo nesmierne náročné zaplatiť hráčov, ktorí by tretiu ligu uhrali a dokázali pomýšľať na vyššie súťaže.

Vašou úlohou v MFK Zvolen však bolo najmä vyhrabať klub z dlhov a stabilizovať ho po finančnej stránke....

Presne tak. Mojou úlohou a cieľom nebola v prvom rade športová stránka, riešenie záchrany, postupu, či zostupu. To sme neriešili takmer vôbec, kým sa klub nestabilizuje. Jednoducho, ťažko niečo podobné riešiť, keď nemáte financie a hľadáte spôsob ako klub očistiť od dlhov, aby ste mohli fungovať bez problémov.

Na to je potrebné jednoducho mať čistú hlavu. Je to iba môj súkromný pohľad na vec, ale klub je finančne stabilizovaný omnoho lepšie, ako bol predtým. Sme spokojní s tým stavom, v akom sa to nachádza momentálne. Zo starých dlhov je splatených približne 80 percent.

“ Snažili sme sa zohnať sponzorov, nabádať ich k tomu, že bude lepšie, ale jednoducho to nešlo. „ Jakub Rapčan, odchádzajúci riaditeľ MFK Zvolen

To čo hovoríte je pochopiteľné a logické, lenže verejnosť najviac zaujímavú výsledky A-mužstva, ktoré boli katastrofálne. A aj keď odmyslíme situáciu, ktorú približujete, aby hralo 40-tisícové mesto len štvrtú ligu, je hanba...

S tým absolútne súhlasím a viem ako to vníma verejnosť. Sám som futbalovým fanúšikom a je jasné, že keď váš obľúbený klub nedosiahne výsledky aké očakávate, fanúšikovia sú z toho sklamaní a rozčarovaní. Sám som v tomto rovnaký. Je však veľmi ťažké stáť na tej druhej strane a vyhovieť všetkým.

Aj keď je vypadnutie obrovské negatívum, ktoré verejnosť vníma ako zlyhanie, myslím si, že aj toto posunie klub vpred. Ukázala sa pravda a teraz vzniká priestor na to, aby sa všetko začalo budovať odznova. Našťastie sa to ale nedotklo mládeže, ktorá je stabilizovaná. Máme okolo 200 členov a opäť sme získali licenciu ÚTM (útvar talentovanej mládeže).

Mužský futbal treba dotovať z iných zdrojov a to je kameň úrazu. Snažili sme sa zohnať sponzorov, nabádať ich k tomu, že bude lepšie, ale jednoducho to nešlo. Okrem toho, aj keď sa nehralo, bolo treba udržiavať areál a chod klubu a na to bolo tiež treba financie.

Je mi to ľúto, je to zlyhanie klubu, ale naše ciele boli iné.

Verejnosti sa nepáči vypadnutie aj v náväznosti na zverejnené dotácie mesta, ktoré dostáva MFK Zvolen...

Financie od mesta máme schválené, ale je to trošku zložitejšie, ako to vyzerá. Peniaze nám schválili len nedávno, približne pred mesiacom.