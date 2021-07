Detský sen si ziskom titulu s HKM Zvolen splnil, je aj vášnivým rybárom

Hosťom v našej rubrike Športové naj bol mladý hokejista Zvolena Ján Chlepčok.

7. júl 2021 o 9:33 Stanislav Černák

ZVOLEN. Dvadsaťdvaročný rodák spod Urpína Ján Chlepčok sa považuje za Zvolenčana. V HKM pôsobí od dorastu až doteraz. V máji sa tešil z tretieho majstrovského titulu tohto klubu.

V play-off však do bojov nezasiahol. Počas jedného z tréningov ho trafil puk do hlavy a mladý útočník putoval do nemocnice, pretože utrpel vážne zranenie hlavy. Našťastie, jeho stav sa zlepšoval a majstrovské oslavy si mohol užiť aj on.

Ján Chlepčok sa síce narodil v Banskej Bystrici a takmer celú doterajšiu kariéru strávil vo Zvolene, ale s hokejom začínal v Lučenci.

„Asi ako 9-ročný som sa k hokeju dostal cez kamaráta, s ktorým sme odmalička hrávali na dedine hokej s loptičkami. Jedného dňa sme šli na ozajstný hokejový tréning, kam nás vzali rodičia. Odvtedy som bol presvedčený, že chcem byť hokejistom,“ povedal Ján Chlepčok s úsmevom o svojich hokejových začiatkoch.

Za Lučenec hrával až do 9. triedy. Do dorastu už nastúpil vo Zvolene, kde je s malými pauzami až doteraz. Nasledujúca sezóna bude pre Chlepčoka už ôsmou v drese HKM.

„Počas tohto obdobia som si však vyskúšal aj striedavé štarty v prvej lige za Prešov alebo Žilinu. Bol som pomôcť aj Žiaru nad Hronom s postupom do prvej ligy, ktorý sa napokon nekonal, keďže plány zmarila korona,“ vysvetlil.

Ján Chlepčok je vášnivým rybárom. (zdroj: archív J. Chlepčoka)

Najväčší úspech

Mojím najväčším doterajším úspechom v kariére je, samozrejme, titul s HKM Zvolen z nedávno skončenej sezóny. Bol to aj môj splnený sen, keďže odmalička som chodil s ocinom na hokej do Zvolena a bol som veľký fanúšik HKM. Ani sa mi nesnívalo, že raz zažijem toto, že vyhrám titul s HKM Zvolen.

Najväčší trapas

Najväčší trapas sa mi stal, keď zo Zvolena poslali dvoch hráčov na hosťovanie do Žiliny, jedným z nich som bol ja. V Žiline sme nikoho nepoznali. Prišli sme do šatne a bol tam iba jeden pán, ktorý vyzeral ako funkcionár klubu. Pozdravili sme sa mu dobrý deň.