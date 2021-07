Beníkovci si splnili sen, premiéru na legendárnej trati okorenili výbornými výsledkami

Na jubilejnom 70: ročníku legendárnych pretekov Trento Bondone sa zúčastnili aj bratia Beníkovci.

6. júl 2021 o 13:53 (mm, sč)

TRENTO. Jedinečná trať o dĺžke 17,3 kilometra, prevýšenie 8,88%, ale aj výškový rozdiel 1350 metrov. To sú parametre, ktoré nenechajú chladného žiadneho pretekára. Jednoducho povedané, najdlhšia a zároveň aj najkrajšia trať pretekov automobilov do vrchu v celej Európe.

A práve tu sa konalo druhé kolo zaradené do seriálu FIA Historic Hill Climb Championship 2021, ktorého sa zúčastňuje aj dvojica pretekárov zo Sliača.

V prípade Marcela Beníka jazdiaceho na vozidle BMW 2002 ti sa podarilo dosiahnuť rovnako ako v moravskom Šternberku výborný výkon, pričom v cieli mu patrilo v kategórii 1 štvrté a v triede A5 druhé miesto, pričom v rámci pretekov v legendárnom Trente mal na spomínaný výkon iba jedinú možnú jazdu.

„Zažiť Trento Bondone bol môj dávny sen. Veď v rámci európskych pretekov automobilov do vrchu sú to jedinečné preteky a nič ťažšie, ani krajšie, neexistuje. Teraz sa mi tento sen splnil a musím povedať, že to bolo nádherné. Štvrté miesto v kategórii 1 mi prinieslo do priebežného poradia ďalšie body a potvrdilo moje priebežné vedenie,“ zhodnotil spokojný Marcel Beník.

Rovnako dobre preteky odjazdil aj Tomáš Beník na Lancii Beta Coupé. V početne obsadenej kategórii 3 mu síce patrilo až 15. miesto, ale v triede C2 to bolo rovnako ako u Marcela druhé miesto.

„Spoločne s bratom sme sa už týchto pretekov nevedeli dočkať. Bodaj by aj nie, veď Trento je taký európsky Pikes Peak a vždy sme spoločne snívali o tom, že raz sa na týchto pretekoch zúčastníme. Teraz sa toto všetko stalo skutočnosťou a musím povedať, že to bolo super. Je pravda, že zapamätať tunajšiu trať je nemožné, predsa len, je to viac ako 17 kilometrov zo zákruty do zákruty. Obom sa nám podarilo bez akejkoľvek ujmy dojazdiť až do cieľa, a to je podstatné,“ doplnil Tomáš Beník.

Po pretekoch v Trente teraz na MTB Racing Team čaká presun na tretie kolo seriálu FIA Historik Hill Climb Championship 2021, ktoré sa bude konať rovnako v Taliansku na pretekoch Cesana Sestriere konajúce sa pri meste Turín.

