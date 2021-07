FOTO: Protest na Lučeneckej ceste vo Zvolene bol napokon kratší

Bratislava, budíček!, skandovali protestujúci.

2. júl 2021 o 18:13 Ľubica Mojžišová, TASR

ZVOLEN. Avizovaný hodinový protest na Lučeneckej ceste vo Zvolene-Môťovej bol napokon kratší, trval 40 minút nepretržite. Autá za ten čas protestujúci nepustili ani raz. V kolóne uviazli aj autobusy MHD.

Skupina 60 ľudí z Môťovej a Sekiera dnes blokovala cestu na priechode pre chodcov. Chce tak dosiahnuť urýchlenie výstavby severného obchvatu mesta.

„Našou požiadavkou je urýchlená výstavba severného obchvatu, aby sa konečne vyriešila dopravná situácia vo Zvolene. Doprava sa na tomto mieste zhoršuje približne o druhej popoludní a najhoršie je to do piatej hodiny. Je to práve ten čas,

keď sa ľudia vracajú domov z práce a majú ešte povinnosti. Spolu s ďalšími mojimi spoluobčanmi chceme upozorniť, aby sa začali diať veci v prospech výstavby obchvatu. Najkritickejšie je to pre mestskú časť Sekier a obec Lieskovec,“ povedala účastníčka protestu Martina so Sekiera.

Dav kričal „Bratislava, budíček!“ a nepáčilo sa im, že autá, ktorým cestu v piatok popoludní zablokovali, po nich trúbili. Na situáciu dohliadala polícia a riešila aj nespokojných vodičov, ktorí z áut vykrikovali, aby ich pustili.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gKpem3WuEXg

V rovnakom čase približne 30 ľudí blokovalo priechod pre chodcov v Lieskovci.

Žiadne narušenia verejného poriadku či dopravné kolízie sa počas protestu nevyskytli, informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.