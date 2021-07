Mikúš pokračuje vo Zvolene, do tímu pribudol kanadský útočník

Novinky z kuchyne HKM Zvolen.

2. júl 2021 o 11:02 (sč, hkm)

ZVOLEN. V úvode predchádzajúceho týždňa absolvovali hokejisti HKM Zvolen v rámci prípravy na novú sezónu prvý tréning na ľade. Medzi korčuliarmi nechýbal ani útočník Juraj Mikúš, ktorý bol tiež dôležitou súčasťou majstrovského kádra zo sezóny 2020/2021. Fanúšikovia zvolenského hokeja sa môžu tešiť, že Mikúš bude aj v nasledujúcej sezóny členom tímu trénera Petra Oremusa.

„Juraj bol dôležitou súčasťou úspešného kolektívu a jeho skúsenosti a kvalita výrazne napomohli k tímovému úspechu. Mali sme záujem udržať ho a sme radi, že sa nám to podarilo,“ povedal pre klubový web po podpise zmluvy s Jurajom Mikúšom generálny manažér HKM Zvolen Ladislav Čierny.

„V minulej sezóne tu bola výborná partia aj trénerský štáb, čo tiež malo vplyv ma moje rozhodovanie. Už len z tohto pohľadu by bolo ťažké zmeniť pôsobisko. Zvolen má svoje plusy, zvykol som si tu, a preto som iné kluby veľmi neriešil. Čakal som, či sa dohodneme so zvolenskými funkcionármi a hoci sa rokovania trošku naťahovali, dospeli sme k dohode, za čo som rád,“ prezradil Mikúš.

Kanadský útočník

K švédskemu brankárovi Robimovi Rahmovi pribudol v tíme „rytierov“ druhý zahraničný hráč. Zo zámorskej ECHL prichádza do Tipos extraligy 28-ročný útočník Nic Pierog. Pre rodáka z Georgetownu, ležiaceho pri severozápadnom pobreží Ontárijského jazera, bude angažmán v klube zo stredného Slovenska prvým mimo severoamerického teritória.

Dobre stavaný korčuliar, ktorý je použiteľný na krídle aj v strede útoku, odohral uplynulú sezónu v tíme Indy Fuel. V 65-tich zápasoch nazbieral Pierog 46 bodov za 24 gólov a 22 asistencií, na trestnej lavici si odsedel 55 minút. Okrem ECHL má nový muž na zvolenskej súpiske aj 15 štartov v AHL a sezóny v ligách NCAA, či BCHL.

Absolvent Clarkson University už počas štúdia ako kapitán univerzitného tímu stál pri zrode nadácie Headway, ktorá sa zameriava na problémy športovcov pri úrazoch hlavy a otrasu mozgu so snahou udržať zasiahnutých športovcov v aktívnom vrcholovom športe čo najdlhšie. Do tímu HKM pre novú sezónu tak pribudol nielen kvalitný hráč v najlepšom hokejovom veku, ale aj rozhľadený človek, ktorého slovo bude mať v kabíne svoju váhu.

Jeden z najlepších strelcov svojho tímu z minulej sezóny rozšíri rady „rytierov“, i keď o jeho služby mali záujem aj iné kluby.

„O Nica sa zaujímali nielen v Kanade, ale záujem mal okrem nás ešte jeden slovenský extraligový klub. Sme radi, že sme uspeli práve my, pretože takéhoto hráča sme potrebovali,“ prezradil pre klubový web skaut HKM Patrik Ryba a k prestupu pridal aj viac informácií: „Keďže nám odišli dvaja výborní siloví hráči Bondra a Kelemen, potrebovali sme mužstvo doplniť aspoň jedným hokejistom podobného typu. Museli sme siahnuť do zahraničia, pretože u nás takí hráči voľní nie sú. Nic je silový hráč, skvelý korčuliar s dobrým ťahom na bránu, kde sa vie presadiť. Má rozhľad, rozdáva prihrávky, hrá do tela a je obetavý. Očakávame od neho, že aspoň sčasti nahradí hráčsku kvalitu, ktorá nám odišla.“