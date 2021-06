V kraji vzniknú ďalšie tri centrá starostlivosti o seniorov

V každom regióne sa má združiť aj viac ako desať obcí.

28. jún 2021 o 20:27 TASR

ZVOLEN. K obciam gemerského mikroregiónu Slaná by sa so službami pre seniorov prostredníctvom siete centier integrovanej starostlivosti mali ešte tento rok pridať ďalšie desiatky obcí v okresoch Banská Štiavnica, Lučenec a Veľký Krtíš.

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) podpísalo v pondelok so zástupcami zainteresovaných obcí memorandum o vzniku Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali vzniknúť v Haliči, vo Vinici a v Banskej Štiavnici.

"Naša reforma, ktorú prinášame, jednak zvyšuje objem prostriedkov určených na sociálnu starostlivosť v daných obciach a tiež výrazne zlacňuje sociálnu opateru a to tým, že sa postaráme o seniorov priamo v ich domovoch," povedal po podpise memoranda pre TASR podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Množstvo seniorov totiž buď nemá možnosť dostať sa do domovov sociálnej starostlivosti, alebo čaká v poradovníkoch, či len chce ostať dožiť vo svojom dome. Ambíciou kraja je preto do desiatich rokov rozšíriť túto sieť integrovanej sociálnej starostlivosti do celého kraja, čo je takmer 25 mikroregiónov.

Podľa riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisy Nincovej v centrách mikroregiónov vzniknú agentúry, ktoré budú riadiť prácu opatrovateliek v danom území.

"Pracovníci agentúr budú koordinovať prácu opatrovateliek a zároveň v týchto centrách budú poskytovať odkázaným poradenstvo. Zároveň tam bude aj prepravná služba, ktorá umožní seniorom dostať sa napríklad k lekárovi," priblížila. Taktiež tam bude požičovňa pomôcok pre hendikepovaných ľudí či monitorovacia služba.

V každom regióne by sa takto malo združiť desať až 15 obcí, pričom každá agentúra integrovanej starostlivosti by mohla poskytovať svoje služby niekoľkým tisíckam seniorov. Starať sa o nich budú desiatky opatrovateliek.

S pilotným projektom sociálnej starostlivosti o seniorov začal BBSK prednedávnom v rámci iniciatívy Catching-Up Regions a v spolupráci s 15 obcami Mikroregiónu pri Slanej.

S pomocou expertov zo Svetovej banky sa naň podarilo získať 1,2 milióna eur z európskych zdrojov, ktoré budú použité na vytvorenie Agentúry integrovanej starostlivosti. Podobne chce samosprávny kraj žiadať európske zdroje aj pre ďalšie mikroregionálne centrá integrovanej starostlivosti.