Futbalový servis: Najlepším štvrtoligistom z regiónu Pliešovce, Hriňová vypadáva

Výsledky, zostavy, komentáre a tabuľky z posledného kola skrátenej sezóny 2020/2021.

28. jún 2021 o 10:12 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novín v predaji od pondelka 28. júna.

IV. liga skupina Juh

Č. Balog – Pliešovce 5:3 (3:2)

Góly: 9. J. Peťko, 12. M. Auxt, 18. a 69. M. Giertl (2 z 11m), 82. M. Motyka – 32. D. Vreštiak, 40. a 90. J. Krnáč. ŽK: 1 – 3. Rozhodoval: Katreniak, 60 divákov

Pliešovce: J. Rabota – R. Draxler (58. M. Purdek), A. Pálka (70. M. Zetocha), T. Strhársky, B. Ľupták, M. Sýkora, V. Bobor, J. Malatinec (70. S. Miroslav Krnáč), J. Krnáč, D. Vreštiak, Ľ. Jamnický

V zostave Pliešoviec opäť dostali šancu mladí hráči, ktorí sa prišli do Čierneho Balogu rozlúčiť so sezónou dobrým futbalom. Prvých 18 minút duelu bolo zlomových, kedy Peťko, Auxt a Giertl zariadili trojgólové vedenie domácich. Pliešovce sa však nezlomili a od tohto momentu začali byť aktívnejší na lopte a súpera už nepustili k ničomu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kováčová sa rozlúčila so sezónou víťazstvom, Zvolen si vypil kalich horkosti do dna Čítajte

Do polčasovej prestávky ešte znížili zásluhou Vreštiaka a Krnáča na rozdiel gólu. Mali aj ďalšie šance, ale Malatinec, Bobor a ani Strhársky ich nepremenili. Do druhého polčasu nastúpil Tatran s tým, že chce vyrovnať a urobí pre to všetko.

Dve nebezpečné strely vyslal na bránu domácich Malatinec, viackrát bolo v šestnástke Balogu dusno, ale boli to práve domáci, ktorí znova strelili gól z už druhej penalty odpískanej proti nim. V 82. minúte pridali domáci piaty gól a bolo definitívne rozhodnuté. V 90. minúte ešte korigoval konečný výsledok krásnym gólom hlavou Krnáč, ale na prehre Pliešoviec to nezmenilo nič.

TJ Tatran VLM Pliešovce (zdroj: fb TJ Tatran VLM Pliešovce)

Hriňová – Poltár 0:0

ŽK: 2 – 4. Rozhodoval Kováč, 17 divákov

Hriňová: J. Vreštiak – Ľ. Vrana, M. Oboňa, V. Gombala, A. Spodniak, S. Marunčiak, P. Záň, E. Valach, J. Vilhan (56. D. Šufliarsky), M. Hanes, V. Santus (46. A. Krčmárik)

Ak sa chcela Hriňová vyhnúť zostupu, musela doma Poltár bezpodmienečne zdolať a Tisovec musel prehrať v Príbelciach. Splnilo sa však len jedno z toho. Pod Poľanou sa však nehral veľmi oku lahodiaci futbal. Väčšinu zápasu sa hralo v strede poľa medzi šestnástkami.