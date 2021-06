Bežci bojovali nielen s traťou, ale aj horúčavou. Hlavné kategórie ovládli Meszároš a Martinská

Zvolenská bežecká liga pokračovala tretím podujatím seriálu podujatím Buď FIT, nie len IT.

27. jún 2021 o 15:51 (mim)

Štart behu Buď FIT, nie len IT (Zdroj: (mim))

ZVOLEN. Už 7. ročník čoraz obľúbenejšieho behu Buď FIT, nie len IT na Bakovej Jame, ktorý sa konal po už tretí raz vo formáte Zero Waste, a piatykrát sa ráta do výsledkov ZBL, bol opäť perfektne pripravený.

Organizátori pripravili viacero tratí. Detská mala dĺžku 400 m, hobby okruh bol situovaný v lese a mal dĺžku 4,5 km. Hlavné preteky viedli prevažne po lesnej ceste alebo lesnom chodníku s prevýšením 290 m, dĺžka trate mala 6,5 km.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Námestie obsadili bežci, po covidovej pauze sa uskutočnila Zvolenská corrida Čítajte

Podujatie zaznamenalo znova peknú účasť, keď sa v úmornej horúčave postavilo na štart viac ako 100 pretekárov v desiatich kategóriách. V rámci ZBL sa predstavilo 76 pretekárov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V hlavnej kategórii žien dominovala Sliačanka Jana Martinská, ktorá zaostala za svojim rekordom z minulého ročníka o 21 sekúnd a obhájila prvenstvo. V kategórii žien nad 39 rokov dominovala Iveta Furáková, ktorá nadelila minuloročnej víťazke Zuzane Rapčanovej z Detvy viac ako tri minúty, stanovila tak v kategórii žien nový rekord trate na 27:09.98.