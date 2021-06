Energetici pripravujú rozsiahlejšie odstávky elektriny

Odstávky sa dotknú siedmich okresov, vrátane Zvolena.

25. jún 2021 o 18:31 MOJ

ZVOLEN. Na budúci týždeň naplánovala Stredoslovenská distribučná (SSD) väčší počet údržbových aktivít, každú bude sprevádzať niekoľkohodinová odstávka elektriny.

Pripraviť sa na ňu musia aj obyvatelia okresu Zvolen.

Odstávka sa bude týkať viac ako 600 domácností v Pliešovciach, kde si budú musieť poradiť bez elektrickej energie v utorok 29. júna v čase od 7.45 do 15.00.

V stredu 30. júna bude v Pliešovciach ďalšia odstávka, ale dotkne sa iných odberných miest. Okrem toho ju pocítia aj niektorí obyvatelia Bzovskej Lehôtky.

V čase od 7.30 do 18.00 zostane bez elektriny spolu približne 630 domácností. Aj v tomto prípade budú odstávky súvisieť s plánovanou revíziou vedenia vysokého napätia.

„Vo všetkých prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné kvôli charakteru plánovaných prác a najmä bezpečnosti,“ povedal hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.

„V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku,“ doplnil.

Zoznam všetkých odberných miest, ktorých sa odstávky týkajú, je dostupný na internetovej stránke spoločnosti. Odberatelia môžu využiť aj možnosť bezplatnej registrácie telefonického alebo e-mailového kontaktu.

Prostredníctvom neho im bude SSD zadarmo zasielať informácie o všetkých plánovaných odstávkach na ich odbernom mieste s niekoľkotýždňovým predstihom.