Futbalový servis: Hriňová konečne vyhrala, traja piatoligisti schytali debakle

Aktuálne výsledky, zostavy a komentáre zo štvrtej a piatej ligy.

21. jún 2021 o 10:31 Stanislav Černák

Článok pokračuje pod video reklamou

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novín v predaji od pondelka 21. júna.

IV. liga skupina Juh

Pliešovce – S. Ďarmoty 5:2 (0:1)

Góly: 53. V. Bobor, 66. a 85. M. Sýkora, 71. M. Purdek, 75. D. Kudlík – 37. S. Vandornyik, 51. M. Berec. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Verdžák, 70 divákov

Pliešovce: J. Rabota – R. Draxler (64. J. Kouřil), A. Pálka (66. M. Hradňanský), T. Strhársky (64. M. Purdek), S. Miroslav Krnáč (60. D. Kudlík), M. Sýkora, V. Bobor, J. Malatinec (85. R. Rell), J. Krnáč, D. Vreštiak, Ľ. Jamnický

Pliešovce nastúpili po dlhom čase na súťažný zápas v pozmenenej zostave, tréner Žigmund chcel dať šancu hlavne mladým chalanom, od úvodu zápasu nastúpili traja odchovanci Tatrana Draxler, Krnáč a Strhársky, ktorí sa svojej úlohy zhostili veľmi dobre.

Počas celého zápasu boli Pliešovce jasne lepšie, do prestávky mali veľmi veľa šancí, no Strhársky, Malatinec, Vreštiak a ani ďalší netrafili bránu. Hostia ich trestali, keď sa z ojedinelého brejku presadil Vandornyik. Obraz hry sa nezmenil ani v druhom polčase, do ktorého domáci vstúpili aktívne so chcením hrať futbal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obrovské sklamanie. Zvolen nezvládol kľúčový duel a vypadáva do štvrtej ligy Čítajte

Opäť sa futbalisti Tatrana nepresadili a súper to znova trestal, z brejku zvyšoval na 2:0 pre S. Ďarmoty Berec. Domáci však nezložili zbrane a pokračovali vo svojej hre, ktorá priniesla svoje ovocie. Pliešovce po pekných góloch a kombinačných akciách otočili stretnutie vo svoj prospech.

V 53. minúte sa presadil Bobor, v 66. minúte Sýkora, v 71. minúte Purdek, v 75. minúte Kudlík a konečný výsledok stanovil svojím druhým gólom v zápase Marek Sýkora v 85. minúte. Trénerovi Žigmundovi vyšli striedania, nasadil skúsených hráčov do stretnutia až neskôr a aj ich zásluhou začali Pliešovce svoje šance premieňať.

Mladí hráči, ktorí hrali od úvodu, však svoju úlohu splnili, odohrali dobrý duel, súpera vyšťavili a S. Ďarmoty napokon odpadli kondične.

Tisovec – Hriňová 1:3 (0:1)

Góly: 66. Dacho (11m) – 43. E. Valach, 76, vlastný, 88. M. Hanes. ŽK: 1 – 2. Rozhodoval: Mikloš, 60 divákov

Hriňová: J. Vreštiak – A. Poduška, Ľ. Vrana, M. Oboňa, V. Gombala, S. Marunčiak, P. Záň, E. Valach, Santus, J. Vilhan, M. Hanes

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Beznádejne posledná Hriňová, ktorá až do tohto zápasu nezískala žiadny bod, strelila za 90 minút Tisovcu rovnaký počet gólov, ako dala v doterajšom priebehu súťaže. Futbalisti Spartaka dokázali zdvihnúť hlavu, spojiť sily a zvíťaziť.