Jeho rukami prešlo mnoho hviezd, na MS v Rige debutoval pri reprezentácii

Rozhovor so zvolenským rodákom a uznávaným športovým fyzioterapeutom.

18. jún 2021 o 11:37 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zrejme málokto vie, že okrem šiestich odchovancov HKM Zvolen, bol súčasťou realizačného tímu na majstrovstvách sveta v Rige aj ďalší zvolenský rodák – fyzioterapeut a niekdajší úspešný plutvový plavec Martin Andreánsky.

Tento sympaťák dosiahol v plutvovom plávaní veľký úspech, keď v celkovom hodnotení Svetového pohára v Čínskom Yantaji skončil druhý. Okrem toho je aj desaťnásobným majstrom Slovenska. Keď bol na prahu dospelosti, pridal k plutvovému plávaniu klasické. A aj keď ide stále o plávanie, je to obrovský rozdiel.

Andreánsky patril od malička k športovcom, ktorí si uvedomovali, aké dôležité je vzdelanie. Postupne sa viac a viac venoval štúdiu, až napokon súťažne plávať prestal úplne.

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici ukončil bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia. V štúdiu na SZU pokračoval v Bratislave, kde minulý rok úspešne dokončil magisterské štúdium.

Andreánsky popri štúdiu začal pracovať v uznávanom športovo-diagnostickom centre FitFactory pod vedením Romana Švantnera neďaleko Banskej Bystrice, kde pôsobí dodnes.

Takisto bol pri zlatej ére banskobystrických hokejistov. No a v roku 2021 sa premiérovo predstavil ako člen realizačného tímu slovenskej reprezentácie na MS v Rige.

V športovom centre prešli jeho rukami viacerí vrcholoví športovci. Za všetkých môžeme spomenúť hráčov NHL Andreja Sekeru a Richarda Pánika, ale aj Mareka Hrivíka, či futbalistu Vladimíra Weissa mladšieho, a mnohých slovenských hokejistov či futbalistov pôsobiacich v najvyšších ligách.

S mladým fyzioterapeutom sme sa porozprávali o jeho plaveckej kariére, pôsobení v realizačnom tíme HC 05 Banská Bystrica a najmä o jeho premiére na majstrovstvách sveta.

Ako sa z úspešného plutvového plavca stal úspešný fyzioterapeut?

Od malička som športoval a chcel som ostať pri športe aj po plaveckej kariére. Všetko to začalo už pri výbere strednej zdravotnej školy. Môj nevlastný otec je lekár, ktorý na začiatku tejto mojej cesty zohral najdôležitejšiu úlohu, pretože vďaka nemu som vedel, že chcem pomáhať ľuďom. A keď som to skĺbil so športom, vyšla z toho fyzioterapia.

Začínali ste ako hokejový brankár, no potom zvíťazilo plávanie. Prečo?

Hokejové tréningy bolo ťažko logisticky zvládať. Skúšal som viacero športov, ale nakoniec zvíťazilo plávanie.

K hokeju ste sa ale napokon vrátili už ako fyzioterapeut. Najskôr ste „dávali dokopy“ bystrických hokejistov počas ich nedávnej zlatej éry. Aké máte spomienky na toto obdobie?

Zo začiatku to bol pre mňa veľký šok, pretože som ako individuálny športovec prišiel do hokejovej kabíny a veľkého kolektívu. Hovoria mi, že som prvé dva mesiace mlčal (smiech). Ale keď odvediete dobrú robotu, ono sa vám to vráti a odvďačí. Viac-menej mám len dobré skúsenosti a zážitky.

V ďalšej časti rozhovoru sa okrem inhé dočítate AJ TOTO: ▪ Ako sa dostal k slovenskej hokejovej reprezentácii ▪ Čo všetko mal na starosti fyzioterapeut počas MS v hokeji ▪ Ako to vyzeralo v zákulisí reprezentácie na hoteli po zápasoch ▪ Prečo sa mu bežne stávalo, že sa staral o hráčov aj po polnoci ▪ Kto zhasol svetlo v zápase proti Dánom ▪ S kým v tíme si najviac rozumel ▪ Kto bol najväčším zabávačom v tíme slovenskej hokejovej reprezentácie na MS ▪ Aké sú športové hviezdy v súkromí

Čiže v Banskej Bystrici prišla vaša prvá skúsenosť s fyzioterapiou pri hokeji?

Mne sa to dosť prelínalo. Keď som končil školu, tak som uvažoval už dopredu a hľadal som si nejaké pracovné ponuky. Dozvedel som sa, že Roman Švantner hľadá do tímu fyzioterapeuta. Dohodli sme sa na spolupráci a nato sa vyskytla aj ďalšia príležitosť. Spolupráca s bystrickými hokejistami, kde hľadali do klubu fyzioterapeuta. Bolo to ešte pred mojimi bakalárskymi štátnicami. Ďalšiu sezónu som sa s nimi dohodol oficiálne a odvtedy som tam.

Aké to bolo pre Zvolenčana byť súčasťou tímu najväčšieho rivala?