Kam za vodou: Niekde sa už okúpete, niekde ešte neotvorili

Letnú sezónu odštartovali prví na Orlíku.

16. jún 2021 o 22:20 Ľubica Mojžišová, TASR

ZVOLEN. Letná sezóna v športovom areáli Orlík pri priehrade vo Zvolene sa začala už začiatkom júna, otvorené sú bazény aj pláž.

„Začiatok otvorenia bazénovej časti areálu bol rozpačitý, súviselo to s nestabilným počasím a nízkymi teplotami,“ povedal prevádzkar areálu Róbert Orság.

„Zo dňa na deň sa to však zlepšuje. Riadime sa covid automatom, čo znamená, že do bazénov môže ísť 50 percent ľudí z ich celkovej kapacity. Zatiaľ sme sa však k tomu nepriblížili,“ zhrnul.

„Večerné plávanie sa začína od 18.30 do 21.00 h, všetko sa však odvíja od počasia. Vyzerá to tak, že počas najbližších dní bude teplo, tak by mohlo byť aj každý deň,“ povedal s tým, že na večerný vstup do bazénov platí samostatný vstup.

V areáli pláže sú návštevníkom k dispozícii rekreačný bazén, detská časť relaxačného bazénu a plavecký bazén.

Sliač, Kováčová

Termálne kúpalisko v Sliači otvorili včera. Návštevníkov čaká termálna liečivá voda, plavecký bazén a detský bazén, ktorý je denne napúšťaný čistou termálnou vodou priamo z prameňa.

V piatok odštartovali sezónu aj v Holidaypark Kováčová, sprístupnené sú vnútorné aj vonkajšie bazény.

Detva, Hriňová

Obnovené kúpalisko v Hriňovej otvoria koncom júna, aktuálne v jeho areáli finišujú so sadovníckymi úpravami. „So spustením kúpaliska do prevádzky po 22 rokoch počítame od 30. júna,“ informoval primátor Stanislav Horník.

„Dokončujeme posledné práce na výstavbe ihriska pre plážový volejbal, spustení ohrevu vody, zapojení kamerového systému, ozvučenia a nového oplotenia,“ priblížil s tým, že práve prebieha proces kolaudácie a majetok mesta presúvajú do správy príspevkovej organizácie.

Kúpalisko je aj v susednej Detve a je majetkom mesta. „Otvoriť ho plánujeme už koncom júna,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský s tým, že samospráva plánuje v blízkej budúcnosti investovať do rekonštrukcie kúpaliska. „Pred otvorením každej sezóny robíme predsezónnu údržbu kúpaliska v potrebnom rozsahu,“ pripomenul.

„Návštevníkov čakajú zrekonštruované sprchy a sociálne zariadenia,“ doplnil hovorca mesta Milan Suja. Pred sezónou museli zrekonštruovať aj strojovňu, okrem toho investovali do novej elektroinštalácie nielen v strojovni, ale aj v bufete a v sociálnych zariadeniach.

Krupina, Dudince

Kúpalisko Tepličky v Krupine plánujú otvoriť 11. júla. Posun spôsobili práce na potoku, ktorý preteká areálom kúpaliska. „Na jeseň sa prepadol,“ objasnil prevádzkovateľ mestského kúpaliska Milan Gebora, má ho v prenájme. Stavbári tam stále pracujú na prekrytí potoka.

Kúpalisko v Dudinciach začína letnú sezónu 18. júna. V areáli kúpaliska Dudinka sa nachádza rekreačný bazén, bazén s vodnými atrakciami, detský a aj minerálny bazén s dudinskou liečivou vodou.

...a okolitý región

Na otvorenie sa pripravujú aj okolité kúpaliská.

Plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom otvorí svoje brány v piatok 18. júna, vo Vyhniach predpokladajú otvorenie 25. júna.

Otvorené od piatku je už plážové kúpalisko v Banskej Bystrici.