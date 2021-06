Parkovacia politika nie je o dávaní papúč, mieni hovorca ZMOS-u

Parkovanie ako každá iná verejná služba nie je grátis.

16. jún 2021 o 13:28 TASR

ZVOLEN. Parkovacia politika je nevyhnutnosť a patrí medzi verejné služby, ktoré sa nemerajú ziskom, ale kvalitou a rozsahom. „Tak, ako každá iná verejná služba, nie je grátis,“ uviedol pre TASR hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Reagoval tak na otázky TASR, ktoré sa týkali parkovania vo Zvolene. Na konci júna tohto roka totiž vyprší desaťročná zmluva medzi samosprávou a spoločnosťou EEI, ktorá vo Zvolene prevádzkuje parkovací systém. „Mesto Zvolen aj naďalej robí všetky potrebné kroky, aby mohlo v júli spravovať platené parkovanie vo svojej réžii,“ tvrdí hovorca Martin Svatuška.

Podľa Kaliňáka parkovacia politika musí byť v prvom rade o dátach. „Mobilita zvyšuje dopyt po parkovaní. Na Slovensku rastie počet áut, nie však parkovísk. Preto každá samospráva potrebuje dáta, ktoré vychádzajú z detailov, koľko áut potrebuje parkovať a ako nastaviť krátkodobé parkovanie,“ zhrnul.

„Ani zďaleka nie je o dávaní papúč, ani o tom, kto bude sledovať dodržiavanie parkovacej politiky. Ani o tom, kto bude inštalovať parkovacie automaty. Vstup z hľadiska získania detailných dát, prognózy ďalšieho vývoja spolu s potrebou

výrazných investícií musí byť zrejmý. Aby samospráva dokázala kvantifikovať výdavky, nastaviť odhad návratnosti investície a následne zvážiť, či to bude robiť samostatne, alebo v partnerstve,“ podotkol Kaliňák.

Na otázku TASR, ako by malo byť nastavené regulovanie parkovania na veľkých sídliskách v mestách odpovedal, že treba poznať potenciál každej ulice vo vzťahu k parkovaniu obyvateľov, ktorí žijú v bytových domoch na sídliskách.

„Zároveň samosprávy musia riešiť aj možnosť záchytných parkovísk spolu s investíciami do parkovacích domov,“ doplnil.

Pripomenul tiež, že podľa reprezentatívneho prieskumu ZMOS jedna tretina miest a obcí avizuje potrebu zaviesť parkovaciu politiku buď na celom území, alebo v ich častiach.

„Práve to ukazuje, že to nie je problém iba veľkých miest, ale aj menších obcí, ktoré sú atraktívne napríklad z hľadiska kultúrneho bohatstva, alebo cestovného ruchu,“ zdôraznil s tým, že pozornosť treba klásť na to, aby mali občania dôvod nechať svoje auto doma a využívali verejnú dopravu.

„Združenie miest a obcí Slovenska nie je zástancom rýchlych riešení, ale precíznych rozhodnutí, pri ktorých každá z obcí bude vopred poznať očakávané dopady na rozpočet samosprávy. Bude tiež poznať výhodu pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci, priestor pre parkovacie zóny, a tiež spojenie týchto opatrení s podporou využívania alternatívnej dopravy,“ ukončil hovorca ZMOS.