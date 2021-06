Brankársky hrdina Robin Rahm ostáva vo Zvolene, rokovania boli náročné

Švédsky hokejista podpísal s HKM nový ročný kontrakt.

15. jún 2021 o 12:43 (sč)

ZVOLEN. Správa, na ktorú všetci netrpezlivo čakali. HKM Zvolen vyriešil otázku brankárskej jednotky aj na nasledujúcu sezónu. Švédsky hrdina uplynulej sezóny Robin Rahm ostáva pod Pustým hradom aj v ďalšej sezóne.

Jeden z hlavných strojcov tretieho majstrovského titulu si dal trošku načas, ale napokon predsa len na ponuku zvolenských funkcionárov prikývol.

„Toto bolo jedno z tých ťažších a dlhších jednaní, podmienky sa niekoľkokrát dolaďovali. Robin sa rozhodoval takmer mesiac, no napokon si zvolil možnosť vrátiť sa do známeho prostredia a klubu, v ktorom dosiahol svoj najväčší hokejový úspech. Veríme, že to čakanie stálo za to a aj v nastávajúcej sezóne sa budeme môcť spoľahnúť na jeho stabilnú formu a nadpriemerné výkony,“ povedal pre klubový web HKM Zvolen po podpise kontraktu generálny manažér HKM Ladislav Čierny.

Zo všetkých brankárov v súťaži odchytal vlani 34-ročný rodák z Torsby Rahm najviac – 55 zápasov a v bráne stál plných 3388 minút. Raz si udržal čisté konto, s 92,37 % mu patrí tretie miesto v úspešnosti zásahov. Ochranca svätyne HKM čelil v uplynulej sezóne 1717-tim strelám, z ktorých 1586 dokázal zlikvidovať.