Ďalšia tragická nehoda, cyklistka neprežila

Jej malý syn skončil v nemocnici.

12. jún 2021 o 18:55 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. V Harmanci v Banskobystrickom okrese zrazilo auto dve cyklistky, po zrážke s autom boli v bezvedomí, na mieste zasahoval aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby.

TASR o tom v sobotu predpoludním informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Ako uvádza, účastníkmi dopravnej nehody boli osobné auto a dvaja cyklisti. Na mieste udalosti zasahovali siedmi hasiči s dvomi kusmi techniky.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová v sobotu popoludní pre TASR uviedla, že ženu sa zachrániť nepodarilo.

"Napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo. Na mieste nehody bolo aj zranené dieťa, to bolo po ošetrení prevezené do nemocnice. K jeho zdravotnému stavu viac informácií nemôžeme poskytnúť," zhrnula.