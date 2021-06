Podkonický otvorene o MS v Rige, novej výzve pri junioroch a budúcnosti v HKM Zvolen

Veľký rozhovor s Andrejom Podkonickým nielen o svetovom šampionáte.

11. jún 2021 o 11:31 Stanislav Černák

ZVOLEN. Zvolenský hokej mal počas nedávneho svetového šampionátu v Rige zastúpenie nielen na ľade, ale aj na trénerskej lavičke. Jedným z asistentov Craiga Ramsaya bol Andrej Podkonický.

Bývalý útočník, ktorý sa svojho času predstavil aj v NHL, navyše dostal počas šampionátu ponuku od Miroslava Šatana, ktorá sa neodmieta. Stal sa hlavným trénerom reprezentačnej dvadsiatky.

S dobre naladeným Andrejom Podkonickým sme sa porozprávali pri rannej káve na zvolenskom zimáku. Dopodrobna sme prebrali nedávne MS, jeho novú misiu pri junioroch a budúcnosť v HKM Zvolen.

Šampionát v Rige bol pre vás druhým v úlohe asistenta reprezentačného trénera. Tieto MS však boli ovplyvnené pandémiou. Ako to vyzeralo v praxi?

Do bubliny sme v podstate nastúpili už v Piešťanoch počas prípravy na MS: Mali sme vlastný hotel, mohli sme síce ísť von, ale museli sme dodržiavať prísne kritériá, pravidelne nás testovali.

Po prílete do Rigy to bolo to isté. V úvode bol každý dva a pol dňa len na svojej izbe. Testovali nás, nemohli izbu sme nemohli opustiť, nosili nám tam aj jedlo. Na izbách bol každý sám. Potom už mohli chalani vyjsť z izby, mohli sa navštevovať.

Ubytovaní sme boli vo veľkom a krásnom hoteli, ktorý mal tuším 24 poschodí. Každé mužstvo malo svoje poschodie, rúška boli samozrejmosť. Okrem izieb, sme mali k dispozícii dve miestnosti na jedenie, spoločenskú miestnosť a jednu na mítingy a voľnočasové aktivity. Z hotela sme nemohli vôbec vyjsť von, iba do autobusu, keď sme šli na štadión. Oba zimné štadióny boli vedľa seba.

To muselo byť náročné najmä pre chalanov...

Pre trénerov to bolo v pohode. Boli sme dosť zaneprázdnení. Pre hráčov to veruže bolo náročné. Hlavne večerné zápasy. Mali sme síce rozkorčuľovanie o 10:00 hod., ale potom si neviem predstaviť celý deň, že by som musel byť len na izbe, nemohol sa ísť prejsť vonku. Raz sme však šli autobusom mimo Rigy, kde nám pripravili stan, spravili nám hamburgery.

O týchto MS môžeme hovoriť ako o úspešných. Po 8 rokoch sa Slovensko dostalo do štvrťfinále, navyše zanechalo výborný herný dojem. Ako hodnotíte tento šampionát s odstupom času?

Postúpiť po ôsmich rokoch do štvrťfinále bol veľký úspech. Mužstvo bolo mladé a neskúsené, mali sme tam 12 nováčikov. O to to bolo cennejšie, že to dokázali práve títo chalani. Počas predošlých rokov sme mali na MS viac skúsených hráčov v tíme a nepodarilo sa nám postúpiť do štvrťfinále. A mladí to dokázali.

Slovensko vďaka chalanom opäť žilo hokejom... Vnímali ste podporu od fanúšikov?

Áno. Videli sme aj nejaké videá, ktoré posielali fanúšikovia. MS ale vždy pohnú Slovenskom. Po príchode nás prijal premiér Heger.

Tréner Ramsay sa nebál vziať na záverečný turnaj mladíkov ako Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko, ktorí sa ukázali vo vynikajúcom svetle. Ako hodnotíte tento krok?

Vďaka tomu, že sa nevypadávalo, mohli sme vziať aj týchto mladíkov. Je super, že Craig si to vzal na seba a dal šancu týmto mladým hokejistom. Jedine takto sa môžeme posunúť, keď mladí chalani dostanú takúto šancu a získajú skúsenosti na veľkom turnaji. Posunie ich to v kariére a pomôže to slovenskému hokeju. Pomaly už začíname vychovávať mladé talenty, ako sú oni.

V ďalšej časti rozhovoru sa okrem iného dočítate AJ TOTO: ▪ Či vie, kto zhasol svetlo počas najväčšieho tlaku Dánov ▪ Prečo pôsobili Slováci v derby s Čechmi odovzdaným dojmom ▪ Čo si myslí o vyjadreniach brankára Hudáčeka a jeho konci v reprezentácii ▪ Ako videl štvrťfinálový zápas proti USA ▪ Ktoré víťazstvo na MS si cení najviac ▪ Prečo po pár zápasoch hráči prestali strieľať a stále hľadali lepšie postaveného spoluhráča ▪ Ako dlho váhal či prijme ponuku viesť reprezentáciu do 20 rokov ▪ Na akom princípe bude fungovať spolupráca medzi seniorskou a juniorskou reprezentáciou ▪ Ako to vyzerá s jeho pôsobením v HKM Zvolen ▪ Podkonického hodnotenia výkonov zvolenských odchovancov na MS v Rige

Vrátim sa k pár veciam na MS. Pri vysokej prehre so Švajčiarmi sa pýtala zmena gólmana. Craig Ramsay sa priznal, že mu to úplne vyfučalo z hlavy, lebo riešil mnoho iných vecí. Vy ako asistenti ste mu to nenavrhovali, aby šiel do brány Húska?

Prvých 20 minút proti Švajčiarom bolo pre nás veľmi dobrých. Dostali sme blbý gól v oslabení, na konci prvej tretiny rozhodla malá chybička, po ktorej sme urobili faul a potom už prišli aj ďalšie góly v našej sieti. Po dvoch tretinách bolo 0:4. Spoločne s Jánom Pardavým a Michalom Handzušom sme sa o tom bavili aj s trénerom brankárom Petrom Kosom, že máme ďalší dôležitý zápas s Dánskom.