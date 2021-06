Zo starého detského ihriska majú nové

Jeho prestavba bola rozsiahla.

10. jún 2021 o 18:00 MOJ

SLIAČ. V kúpeľnom meste sa tešia z vynoveného detského ihriska. S jeho veľkou obnovou začalo mesto na jar, jeho prestavba však bola taká rozsiahla, že vzniklo úplne nové ihrisko, ktoré slúži aj ako oddychová zóna.

„Počas prípravy bolo potrebné nielen vybrať herné prvky tak, aby rozvíjali motoriku malých aj väčších detí, ale tiež skĺbiť priestor pre maličkých aj veľkých, pre adolescentov aj dospelých, pre cyklistov aj skejterov,“ povedala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Sliači Renáta Šeniglová.

„Cieľom bolo vytvoriť oddychový priestor pre všetkých. Na ihrisku sa preto osadili preliezačky, stroje na cvičenie a skateparkové prvky. Spolu so zástupcami Športového klubu Absolútne závodný tím sme navrhli a naplánovali pumptrackové dráhy pre všetky vekové kategórie,“ doplnila s tým, že pomoc pri realizácii ponúkli aj obyvatelia mesta, ktorí sa nebáli priložiť ruku k dielu.

Ihrisko odovzdali do prevádzky symbolicky v predvečer Medzinárodného dňa detí šašovia Bachroš so Smieškou spolu so zvolenským raperom Kelsom.