Trojica odchovancov a opôr Zvolena bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres HKM

Tréneri môžu od začiatku prípravy počítať s dvoma skúsenými útočníkmi a jedným obrancom.

9. jún 2021 o 18:29 (sč)

ZVOLEN. Trio zvolenských odchovancov a ťahúňov majstrovského kádra bude obliekať dres HKM Zvolen aj v nasledujúcej sezóne. Už od začiatku prípravy na novú extraligovú sezónu môže tréner Peter Oremus počítať s oporami tímu, útočníkmi Radovanom Pulišom a Petrom Zuzinom a so zadákom Petrom Hraškom. Informoval o tom klub prostredníctvom svojho oficiálneho webu.

Vo Zvolene plánujú stavať naďalej na odchovancoch a práve okolo trojice šampiónov z rokov 2013 a 2021 sa bude tvoriť kostra tímu pre novú sezónu.

„Mal som s HKM dohodu na dve sezóny s víziou, že chcem s klubom vyhrať titul. Podarilo sa to hneď v prvom roku zmluvy a pokračujem ďalej, aj keď som mal nejaké ponuky zo zahraničia. Mne aj mojej rodine sa vo Zvolene páči, máme to blízko k rodičom a riešime aj ďalšie osobné veci do budúcnosti. Na najbližšie mesiace je teda pre mňa, moju manželku a dcérku rozhodnuté,“ prezradil kapitán majstrovského tímu Radovan Puliš pre klubový web HKM.