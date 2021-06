Majstrovský káder Zvolena opúšťajú ďalší dvaja útočníci

ZVOLEN. Slovenskí hokejoví útočníci Jozef Tibenský a Marco Halama zamierili z majstrovského Zvolena do Michaloviec. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Pre 27-ročného krídelníka Tibenského sú Michalovce siedme pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže. V minulosti v nej už hral za slovenskú „dvadsiatku,“ Piešťany, Poprad, Nové Zámky, Detvu a Zvolen.

