Euro klope na dvere. Ako vidia šance Slovákov a koho favorizujú na titul osobnosti z regiónu?

Oslovili sme 5 futbalových osobností so štyrmi rovnakými otázkami k blížiacemu sa Euru 2020.

9. jún 2021 o 10:18 Stanislav Černák

Daniel Valach, Peter Grajciar a René Duda (Zdroj: Koláž MY (zdroj foto: MFK Dukla B. Bystrica, 1. FK Příbram, archív R. Dudu))

Celý článok nájdete aj vo vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novín v predaji od pondelka 14. júna.

ZVOLEN. Športoví priaznivci majú čo robiť. Prednedávnom sa skončil svetový šampionát v ľadovom hokeji a už tu máme futbalový sviatok v podobe európskeho šampionátu vo futbale, na ktorom nechýbajú ani slovenskí Sokoli.

A preto je jasné, že futbalistov, trénerov, či fanúšikov si počas nasledujúceho mesiaca manželky, partnerky, či mamy neužijú. Téma Euro 2020 rezonuje aj v našom regióne a preto sme oslovili známe osobnosti zo štyrmi rovnakými otázkami.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Zvolen čakajú zápasy o všetko. Bude to o emóciách a tvrdom boji, hovorí tréner Luknár Čítajte

Odpovedali nám: úspešný mládežnícky tréner Daniel Valach , ktorý je známy aj ako dlhoročný športový redaktor týždenníka MY. Peter Grajciar, úspešný zvolenský rodák a bývalý slovenský reprezentant. René Duda, opora treťoligovej Kováčovej. Martin Selecký, ikona krupinského futbalu a Erik Vankovic, dlhoročná opora Dudiniec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Euro 2020 je šestnástym európskym futbalovým šampionátom. Záverečný turnaj bude trvať presne mesiac od 11. júna do 11. júla 2021 a bude sa premiérovo konať až v dvanástich mestách európskych štátoch. Semifinálové duely a finále sa odohrajú na štadióne Wembley v Londýne. Obhajcom titulu je Portugalsko.

Otázky:

1, Čo hovoríte na nomináciu trénera Tarkoviča na záverečný turnaj Euro? Ste spokojný? Prípadne vám tam niekto chýba? (Ak áno, tak kto a prečo)

2, Ako vidíte šance Slovákov v skupine so Španielskom, Švédskom a Poľskom? Kam až môžeme dokráčať na tomto turnaji?

3, Ktorú zo základných skupín považujete za najťažšiu?

4, Koho tipujete na víťaza Euro a prečo?

Daniel Valach, tréner MFK Dukla Banská Bystrica U19

1, Tréner Tarkovič to jednoduché určite nemal, pretože naše hráčske portfólio, spĺňajúce požadované kritériá, veľké nie je. Navyše, väčšina slovenských hráčov – reprezentantov, nemá potrebnú prax, keďže vo svojich kluboch pravidelne nehráva. Nominácia teda asi ľahká nebola.

Napriek tomu som však očakával, že tréner bude odvážnejší a niektorí hráči pocítia, že futbalu v poslednom čase veľa nedávali. Tí si rozhodne „ďalšiu šancu“ veľmi nezaslúžili. Priestor tak možno mohli dostať aj mladší chlapci, a trebárs aj z domácej súťaže. Myslím si, že nie sme v pozícii, že ideme hrať o titul, tak prečo nie niečo zmeniť?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Športové naj Daniela Valacha Čítajte

2, Na naše šance sa pozerám hlavne reálne a triezvo. Čaká nás v prvom rade výborná konfrontácia s európskou futbalovou špičkou. Každý z týchto tímov hrá iným štýlom, takže to budú zaujímavé súboje aj z hľadiska taktického boja, na čo sa ja ako tréner veľmi teším. Som zvedavý ako budeme reagovať priamo na ihrisku. Apropó, práve z ihriska si naši hráči „zoberú“ čo budú chcieť. Aj Španielov sme už dokázali zdolať...

3, Ako športovec vnímate takéto turnaje inak ako laik. Ťažký je dnes každý súper, zvlášť na tomto podujatí. Skupiny sú každopádne zaujímavé a ja sa teším na každý zápas, pretože by to mal byť sviatok futbalu.

Veľmi zvedavý, samozrejme okrem nášho tímu, som aj na Čechov. Ich terajšia generácia má moje sympatie, páči sa mi ako český futbal napreduje na úrovni svojej domácej súťaže, ale aj vďaka českým legionárom.

4, Favorita na celkové víťazstvo nemám, respektíve môže ich byť hneď niekoľko. Mňa hlavne poteší ofenzívny a dynamický futbal s množstvom gólov a skvelými výkonmi mnohých individualít. Ako futbalový fanatik sa teším na všetko, čo mi bude ponúknuté. Prieberčivý rozhodne nebudem.

Verím, že po dlhšom hluchom období spôsobeným koronokrízou, si užijeme ten pravý futbalový sviatok. A samozrejme, prajem si, aby k nemu prispeli aj naši futbalisti. Takže, nech vyhráva ten lepší, a hlavne nech vyhráva Slovensko.

Peter Grajciar, bývalý slovenský reprezentant a v súčasnosti tréner 1. FK Příbram

1, Za nomináciu je zodpovedný pán tréner so svojim realizačným tímom. Verím , že sa rozhodli správne. Zaregistroval som ohlasy verejnosti na nomináciu niektorých hráčov, ktorí cestujú na Euro aj napriek problémom, ktoré ich počas sezóny sprevádzali.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Reprezentačný gól má stále pred očami. Peter Grajciar o titule v Slavii, či trpkom konci v Sparte Čítajte

To, či ich nominácia bola správna alebo nie, ukáže až samotný turnaj. Osobne by som napríklad bral do nominácie Rusnáka. Dlhodobo sa mi páči jeho herný prejav, hra jedného proti jednému sú tam aj ďalšie aspekty. V nominácii mi chýba ešte aj Robo Pich z poľského WKS Wroclaw.

2, Šanca pred turnajom samozrejme je. Musíme však brať do úvahy silu súperov, herný štýl, silné a slabšie stránky. Budem optimista a verím, že každého súpera riadne potrápime.