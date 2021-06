Zaľúbená Štiavnica: Hovoriaca socha je svetovým unikátom

Projekt už má presah aj do Krupiny.

9. jún 2021 o 9:52 Lucia Líšková

BANSKÁ ŠTIAVNICA, KRUPINA. Pred rodným domom Maríny Pischlovej v Banskej Štiavnici pribudla socha zaľúbencov.

Je súčasťou druhej etapy projektu Zaľúbená Štiavnica, ktorý odštartoval minulý rok v deň svätého Valentína.

Presah už má aj do Krupiny, rodného mesta Andreja Sládkoviča.



Projekt má ambíciu zaradiť Banskú Štiavnicu medzi najzaľúbenejšie miesta na svete, ktorými sú napríklad Paríž či Verona.

„Som presvedčená, že Banská Štiavnica má ako pútnické miesto pre zaľúbených väčší potenciál ako Verona. Príbeh Maríny a Sládkoviča, z ktorého sa zrodila najdlhšia ľúbostná báseň sveta, je na rozdiel od vymysleného príbehu Rómea a Júlie pravdivým príbehom lásky,“ povedala primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.

Sochy zaľúbencov

Socha zaľúbeného páru je súčasťou interaktívnej zážitkovej hry Objav miesta, ktoré zrodili najkrajšie verše najdlhšej ľúbostnej básne. Okrem nej sa v banskom meste a jeho okolí nachádza 20 lavičiek s postavičkami, umiestnené sú na miestach spojených so vznikom básne Marína, slávneho Sládkovičovho diela.

„Náplňou hry je hľadať v Banskej Štiavnici a po okolitých kopcoch lavičky s farebnými postavičkami zaľúbencov čítajúcich Marínu,“ vysvetlil princíp novinky Igor Brossmann z neziskovej organizácie Marína a Sládkovič, ktorá projekt iniciovala.

„Každý, kto takúto lavičku nájde, zároveň objaví autentické miesto, kde Marína a Sládkovič pred takmer 200 rokmi skutočne prežívali svoju osudovú lásku. Každému miestu je zasvätený iný ľúbostný verš,“ doplnil.

Turisti si z interaktívnej mapy umiestnenej pri novej soche pred Bankou lásky alebo z lavičiek v meste a okolí môžu naskenovať QR kód. Pomocou neho sa dostanú na webovú stránku s interaktívnou hrou. Samotná socha sa im vďaka prepojeniu on-line sveta s reálnym svetom dokáže aj prihovoriť.

„Ak položíte dlaň na srdiečko sochy, začujete, ako si vyznávajú lásku najslávnejšími veršami z Maríny,“ vysvetlil spoluautor sochy Štefan Voskár, riaditeľ pre technológie, mágiu a kúzla v Banke lásky.

„Nikde inde na svete sa nám nepodarilo nájsť hovoriacu sochu, ktorá by bola zhotovená na takomto technickom princípe,“ dodal Voskár.

Historickým príbehom prepojili viaceré miesta

Projekt pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, mestom Banská Štiavnica a neziskovou organizáciou Marína a Sládkovič. Banskobystrický samosprávny kraj projekt podporil sumou 15-tisíc eur.

Podpredseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter vidí v projekte potenciál ekonomicky pozdvihnúť celý kraj.

„Projekt aj samotné mesto Banská Štiavnica sú vynikajúcim predajným artiklom aj za hranicami kraja. Vďaka Štiavnici prúdi do regiónu veľké množstvo návštevníkov, preto vnímam ako dobrý nápad nasmerovať ich kroky po stopách Sládkovičovej Maríny aj mimo centrum mesta, do blízkeho okolia či do iných kútov kraja,“ povedal Lunter.

V Sládkovičovom rodisku

Do projektu sa zapojili aj ďalšie miesta v kraji, ktoré sú so životom slovenského básnika úzko späté. „Lavičky s veršami z Maríny sme umiestnili aj do Krupiny, do obce Hrochoť a do areálu kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici,“ povedal Igor Kuhn, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica.

V Krupine, rodnom meste Andreja Sládkoviča, odhalili lavičku na Svätotrojičnom námestí.

„Zaradili sme ju do nášho turistického produktu, ktorým je komentovaná prehliadka náučným chodníkom s názvom Po stopách v rodisku Andreja Sládkoviča. Veríme, že objavovať miesta spojené s príbehom Sládkoviča a Maríny príde do Krupiny čo najviac návštevníkov,“ povedal primátor Krupiny Radoslav Vazan.

Čaká ich 18 zastavení pri historických pamiatkach na 2,5-kilometrovom malom okruhu mestom. Odtiaľ sa dostanú k prírodnej pamiatke Turecké studne v lokalite Štrampľoch a k Vartovke, čo je už 6-kilometrová prechádzka. Na jednotlivých zastaveniach sú tabuľky s krátkym textom a s QR kódmi, ktoré poskytnú rozšírené informácie o konkrétnej pamiatke.

Autori projektu avizujú v najbližších mesiacoch postupné rozširovanie hry o ďalšie interaktívne prvky. Ich cieľom je návštevníkov ešte viac vtiahnuť do príbehu lásky Maríny a Sládkoviča.