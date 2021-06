Majster Slovenska by si rád zahral za Chicago, do kuchyne sa radšej netlačí

Hosťom v našej rubrike bol novopečený majster Slovenska s HKM Zvolen útočník Patrik Marcinek.

8. jún 2021 o 11:48 Stanislav Černák

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní MY Zvolensko-podpolianskych novinách v predaji od pondelka 7. júna.

ZVOLEN. Pred pár týždňami patril medzi hokejistov oslavujúcich tretí majstrovský titul s HKM Zvolen. Dvadsaťdvaročný odchovanec zvolenského hokeja Patrik Marcinek dosiahol v nedávno skončenej sezóne životný úspech, keď sa aj on tešil z majstrovského titulu HKM Zvolen.

V základnej časti odohral 44 duelov, v ktorých si pripísal na svoje konto 9 kanadských bodov za 4 góly a 5 asistencií. Vo vyraďovacej časti pridal v 14 zápasoch 1 gól a dve asistencie.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Prezident HKM Zvolen Mráz: Nikto sa tu na nič nehrá, všetci robíme hokej s rovnakou vášňou Čítajte

Na hokej začal pod Pustým hradom chodiť, keď mal 4 roky. „Popri hokeji som chodil aj na iné športy, najviac asi na tenis a veľa som plával, keďže otec bol plavec. No na hokeji sa mi začalo páčiť čoraz viac, aj kvôli tomu, že o tri roky starší bratranec tiež trénoval vo Zvolene,“ spomenul si na svoje úplné začiatky Patrik Marcinek.

Článok pokračuje pod video reklamou

Celé svoje hokejové detstvo strávil vo Zvolene. „Prvé zápasy za iný tím ako Zvolen prišli až v doraste, keď sme vypadli my. Hral som baráž za Topoľčany,“ povedal zvolenský útočník.

Marcinek však v sezóne 2018/2019 chvíľu hral aj za Prešov, kde bol na hosťovaní. Bolo to v čase, keď východniari hrávali pod Pustým hradom. Okrem toho si obliekol aj dres Žiliny.

Ďalej sa okrem iného dozviete AJ TOTO: ▪ Aký veľký úspech dosiahol so Slovenskom na zimnej univerziáde ▪ Aké odbory študuje Patrik Marcinek ▪ Aký najväčší trapas sa mu doteraz stal ▪ Kto je jeho najväčším súperom ▪ Kde si najlepšie oddýchne ▪ Aký je jeho nesplnený športový sen

Reprezentačné časy

Patrik sa dostal aj do reprezentácie do 18 a do 20 rokov. „V tomto projekte som odohral celú sezónu, dokonca som v kategórii do 18 rokov odcestoval aj na majstrovstvá sveta, ale napokon z toho nič nebolo. Tesne pred začiatkom šampionátu ma poslali domov už ako posledného útočníka. To isté sa mi stalo aj v dvadsiatke,“ zasmial sa.